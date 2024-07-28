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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak - Para Haberleri

        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor. Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 14:48 Güncelleme: 28.07.2024 - 14:48
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        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi düzenlemelerini içeren kanunun TBMM'de kabul edilmesinin ardından açıklamada bulundu.

        Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor.

        Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır.

        Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz."

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