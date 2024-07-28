Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nda başladı.

DHA'nın haberine göre TBMM Genel Kurulu, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Kanun teklifi üzerindeki görüşmeler öncesi, milletvekilleri gündem dışı konuşmalar gerçekleştirdi. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Mersin'de PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak halay çeken 10 şüphelinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Koçyiğit, "Çok iyi halay çekiyorum. Çok iyi de halay başı çekiyorum. Bir yerde halay çekerek nasıl örgüt propagandası yapabilirsiniz? Ne zaman adalet dağıtacak bu yargı" dedi.

"HALAYLAR ZENGİNLİĞİMİZ"

Koçyiğit'in konuşmasına AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu yanıt verdi. Yenişehirlioğlu, mesleğinin sanat olduğunu belirterek, "Hem bir yazar olarak hem bir aktör olarak, şimdilerde de milletvekili olarak bütün samimiyetime dayanarak söylüyorum; AK Parti halaya karşı değildir. Ben de asla halaya karşı değilim. Hatta Kürtçe müziğe, türküye karşı olmamız zaten eşyanın tabiatına aykırı. Bunlar, bizim zenginliğimiz. Türküler de halaylar da bizim zenginliğimiz. Hatta yıllarca çok dinlemişimdir; Nezih Ünen'in 'Anadolu'nun Kayıp Şarkıları' diye hazırladığı bir çalışma vardır. Orada 2 kardeşin Kürtçe söylediği 'Dengbej' vardır ki insanın tüylerini diken diken eder, muhteşemdir. Ancak şunu da belirtmekte fayda var; eğer o müziğin içindeki sözlerde terör örgütü propagandası yapılıyorsa, kanunen suçlu olduğu tespit edilenler övülüyorsa, o zaman burada bir problem doğar. Bizim karşı olduğumuz husus budur. Ne Kürtçe türküler, halaylar hatta hep beraber halay çekebilirsek, ben de o halayın içerisinde yer alırsam, bizim zenginliğimizi gösterir" diye konuştu.