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        Haberler Yaşam Evi karınca istilasından kurtarmak artık kolay: Karıncalardan kurtulmak için bu 8 yöntemi deneyebilirsiniz!

        Evi karınca istilasından kurtarmak artık kolay: Karıncalardan kurtulmak için bu 8 yöntemi deneyebilirsiniz!

        Karıncalar, evde karşılaşılan en yaygın haşerelerden biridir. Küçük boyutlarına rağmen karıncalar, hızla çoğalabilir ve mutfaktan banyoya kadar her yerde karşınıza çıkabilir. Peki, karıncalar evi istila ettiğinde nasıl kolayca kurtulunabilir? İşte, evinizi karıncalardan arındırmak uygulayabileceğiniz basit 8 yöntem!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 10:00 Güncelleme: 28.07.2024 - 10:00
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        • 1

          Karıncalar yiyeceklere çekildikleri için evlerde, özellikle mutfaklarda sık karşılaşılan hayvanlardır. Küçük olmalarına rağmen büyük bir istilada, yani bir koloni veya ordu halinde olduklarında göz ardı edilemez bir rahatsızlık yaratabilirler. Bu yüzden haberimizde özellikle yazın evdeki yiyeceklere dadadan karıncalardan kurtulmak için bazı yolları derledik. İşte, karıncalardan kurtulmak için deneyebileceğiniz yöntemlere dair detaylar...

        • 2

          1. BORAKS ÇÖZELTİSİ

          2 yemek kaşığı boraksı, çeyrek su bardağı bal veya mısır şurubu (karıncalar genellikle tatlıya düşkündür) ile karıştırmak karıncalardan kurtulma yollarından biridir. Karışımın 1 tatlı kaşığını bir karton parçasına koyun ve evinizde karınca gördüğünüz her yere koyabilirsiniz.

        • 3

          Bal ve mısır şurubunun tatlılığı karıncaları çekecek ve içindeki boraks onları zamanla öldürecektir. Ayrıca boraks, karıncaları hemen öldürmediği için çözümü kolonilerine geri getirmeleri için zaman tanır ve bu da evinize giren karınca sayısını azaltır. Bu kartonu birkaç günde bir değiştirmeniz daha iyi olabilir.

        • 4

          2. KARBONAT VE PUDRA ŞEKERİ

          Sığ bir kapta eşit miktarda karbonat ve pudra şekeri karıştırıp karınca trafiğinin yoğun olduğu alanlara koyabilirsiniz. Bunun yanı sıra karışımı süpürgeliklerin ve pencere pervazlarının yanına kalın bir çizgi halinde serpebilirsiniz. Pudra şekeri karıncaları çeker ve karbonattaki sodyum, karıncaların dış iskeletlerini kurutmaya yarar.

        • 5

          3. TARÇIN

          Çalışmalar tarçının, karıncaları etkili bir şekilde uzaklaştıran ve öldüren trans-cinnamaldehit olarak bilinen bir bileşiğe sahip olduğunu gösteriyor. Yani evin etrafına öğütülmüş tarçın koyabilirsiniz, bu güçlü koku doğal bir kovucu görevi görecektir. Ayrıca pamuk toplarını, tarçın tozu veya tarçın yağı ile kaplayabilir ve karıncaların bulunduğu alanların yakınına yerleştirebilirsiniz.

        • 6

          4. NANE YAĞI

          Nane yağı; karıncaları, sinekleri ve sivrisinekleri uzaklaştıracak kadar güçlüdür. Evinizden uzak tutmak için kapı girişlerine, pencere pervazlarına ve süpürgeliklere bu yağı püskürtebilirsiniz.

        • 7

          5. TURUNÇGİLLER

          Karıncalar limon ve portakal gibi turunçgillerin kokusundan nefret ederler, bu yüzden iyi bir doğal kovucudurlar. Limon veya greyfurt kabuklarınızı saklayıp girişlerin etrafına serpebilirsiniz. Bu yöntem, karıncalara zarar vermeden doğal caydırıcı görevi görebilir.

        • 8

          6. BEYAZ SİRKE

          Karıncalar sirke kokusunu sevmediği için beyaz sirke ve su solüsyonu, karıncaları tamamen yok etmek için yaygın bir yöntemdir. Solüsyonunuzun ne kadar güçlü olmasını istediğinize bağlı olarak 1 bardak sirkeyi 3 bardak su ile karıştırarak etkili bir karınca kovucu elde edebilirsiniz. Bazı insanlar ise daha yoğun bir çözüm için yüzde 100 sirke kullanmayı veya su ile sirkeyi yarı yarıya karıştırmayı tercih edebilir.

        • 9

          7. TUZ

          Karıncaları uzak tutmak için evin köşelerine sofra tuzu dökebilirsiniz. Kalın bir tuz çizgisi karıncaları iten bir bariyer oluşturur ancak onları tamamen öldürmez. Bu yüzde bir tuzlu su çözeltisi spreyi, dış iskeletlerini kurutarak karıncaları caydırmaya yardımcı olabilir.

        • 10

          8. KARABİBER

          Birçok insan gibi karıncalar da çiğ biberin kokusunu rahatsız edici bulurlar. Karıncaların eve girdiği yerlere karabiber serpebilirsiniz. Ya da daha kalıcı bir çözüm için su ile biber solüsyonu hazırlayıp doğrudan karıncaların üzerine püskürtebilirsiniz.

          Kaynak: Better Homes and Gardens, Health Line

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