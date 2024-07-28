Evi karınca istilasından kurtarmak artık kolay: Karıncalardan kurtulmak için bu 8 yöntemi deneyebilirsiniz!

6. BEYAZ SİRKE

Karıncalar sirke kokusunu sevmediği için beyaz sirke ve su solüsyonu, karıncaları tamamen yok etmek için yaygın bir yöntemdir. Solüsyonunuzun ne kadar güçlü olmasını istediğinize bağlı olarak 1 bardak sirkeyi 3 bardak su ile karıştırarak etkili bir karınca kovucu elde edebilirsiniz. Bazı insanlar ise daha yoğun bir çözüm için yüzde 100 sirke kullanmayı veya su ile sirkeyi yarı yarıya karıştırmayı tercih edebilir.