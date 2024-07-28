Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?

Lenf bezlerindeki şişlikler genellikle herkes tarafından korkutucu bulunsa da aslında her şişlikten korkmaya gerek yok.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Dış bir uyaran nedeniyle bağışıklık sisteminin lenfosit makrofaj gibi hücreleri artırarak savunmaya geçmesi nedeniyle oluşur" dedi.

Dr. Seçkin, "Lenf bezleri, vücudun savunma sisteminin önemli bir kısmını oluştururlar. Ciltten, sindirim ya da solunum sisteminden gelen yabancı maddeleri vücuttan uzaklaştırma görevleri vardır. Normalde geniz eti, bademcikler, dalak ve lenf bezleri tüm lenf sisteminin bir parçası olarak yabancı madde ve enfeksiyon etkenlerini süzerek yok ederler. Vücuda giren yabancı maddeler yüzde 99 oranında lenf bezlerinde yok edilir" şeklinde konuştu.

Dr. Seçkin, lenf bezlerinin savunma gerektiren durumlarda çok kolay boyut ve şekil değiştirdiğini kaydederek, "Ani büyümeler ebeveynleri oldukça endişelendirir. Lenf bezleri boyutu yaşla bağlantılıdır. Yenidoğan bebeklerde ele gelmezken bebeklerin üçte birinde ele gelecek şekilde olur. Basit bir pişik ya da ciltteki tahriş bile lenf bezlerini büyütebilir. Konak, başın arka kısmındaki lenf bezlerini şişirir. En çok belirgin oldukları dönem ergenliğe kadar olan çocukluk çağıdır. Yaşlılıkta tekrar küçülürler. Çocuklar sık sık çeşitli enfeksiyonlarla karşılaştıkları için sürekli bezeler ele gelebilir. Bebeklere özellikle canlı aşı yapıldıktan sonra lenf bezleri büyüyerek aylarca şiş olabilir. Aslında bu aşının yeterli koruyuculuğu olduğunu gösterir" dedi.

İŞTE ANİ BÜYÜMELERİN NEDENİ

Dr. Seçkin, çocukların ortalama yüzde 40’ında lenf bezlerinin normal zamanlarda bile ele büyümüş olarak geldiğini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Ani büyümeler genellikle viral enfeksiyon sonrasıdır ve bakteriyel enfeksiyon şüphesi yoksa antibiyotik verilmez. İkinci sıklık ise lenf bezinin hastalanmasıdır. Lenfoma ise çok daha nadirdir."

HANGİ LENF BEZİ ŞİŞLİĞİ TEHLİKELİ?

Dr. Seçkin, "Boyunda 2 cm, koltuk altı 1 cm, kasıkta 1.5 cm'ye kadar olan büyümeler normaldir. Çocuğun başka bir şikayeti yoksa araştırılmasına gerek yoktur. Ancak giderek büyüyen ve çapı 3 cm'yi geçen, köprücük kemiğinin ve dirseğin üzerinde bulunan lenf bezleri mutlaka araştırılmalıdır" uyarısında bulundu.