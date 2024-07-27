Rafa Silva yıldızlaştı, Beşiktaş rahat kazandı!
Beşiktaş, hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 37 ve 45+1. dakikalarda yeni transfer Rafa Silva kaydetti.
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Beşiktaş, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşılaştı.
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Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı siyah beyazlı takım 2-0 kazandı.
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Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 37 ve 45+1. dakikalarda yeni transfer Rafa Silva kaydetti.
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2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, son hazırlık maçını İstanbul'da Sakaryaspor karşısında oynayacak.
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BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI
30 Temmuz Salı: Beşiktaş - Sakaryaspor
3 Ağustos Cumartesi: Galatasaray - Beşiktaş
11 Ağustos Pazar: Samsunspor – Beşiktaş
18 Ağustos Pazar: Beşiktaş – Antalyaspor
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