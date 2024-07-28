Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik Ehliyetsiz sürücüler, emniyet kemeri takmayanlar, çakar kullananlar... İşte 2 milyon aracın denetiminde tespit edilen sayılar

        2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi! İşte tespit edilen sayılar

        18-25 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi, toplam 423 bin 69 araca/sürücüye işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, tespit edilen ihlalleri ve sayılarını sosyal medya hesabından duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 08:43 Güncelleme: 28.07.2024 - 08:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi! İşte tespit edilen sayılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 18-25 Temmuz'da 2 milyon 464 bin 204 aracın denetlendiğini, 423 bin 69 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

        YOL DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ...

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen, 18-25 Temmuz'daki denetlemelere ilişkin bilgi verdi.

        Denetimlerde 2 milyon 464 bin 204 aracın denetlendiği bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 118 bin 349, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 796, emniyet kemeri kullanmayan 19 bin 246, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 703 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 391 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 423 bin 69 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

        *AA tarafından servis edilen haberin görseli, temsili olarak kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de açıklamalar
        İyi tartışabilmenin incelikleri
        İyi tartışabilmenin incelikleri
        Netanyahu tezkeresi: Esefle karşılıyoruz
        Netanyahu tezkeresi: Esefle karşılıyoruz
        Erzincan’da trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
        Erzincan’da trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
        Tartıştığı kişiyi yaraladı! Polise ateş açıp, kaçtı
        Tartıştığı kişiyi yaraladı! Polise ateş açıp, kaçtı
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Serin günler geride kalıyor
        Serin günler geride kalıyor
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Yanlışlıkla kendini öldürdü
        Yanlışlıkla kendini öldürdü
        Rafa yıldızlaştı, Beşiktaş kazandı!
        Rafa yıldızlaştı, Beşiktaş kazandı!
        Yağışa en çok onlar sevindi
        Yağışa en çok onlar sevindi
        Londra'da karşılıklı eylemler
        Londra'da karşılıklı eylemler
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Djiku'ya Fransa'dan teklif!
        Djiku'ya Fransa'dan teklif!
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Safiye Soyman'nın acı günü
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Habertürk Anasayfa