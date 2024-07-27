Yağmura sevindiler, yağış altında oynayarak serinlediler
Düzce'de etkili olan sağanak yağış aniden bastırınca, bazı vatandaşlar tentelerin altına sığınırken bazıları da yağmur altında oynayarak serinledi
Düzce'de dün başlayan ve gece etkisini arttıran yağmur yağışı bölgesel olarak etkisini sürdürdü. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.
Sağanak yağış aniden bastırınca, yağmur altında bazı vatandaşlar oynayarak serinlediler.
BAZI VATANDAŞLAR TENTE ALTINA SIĞINDI
Meteoroloji’den yapılan uyarının ardından kent merkezinde sağanak yağış etkili oldu. Bazı vatandaşlar tente altlarına girerek sağanaktan kaçmaya çalıştı.
5 dakika boyunca şiddetli yağış sebebiyle işletmelerine su girmesini istemeyen esnaf ise taşkınla mücadele etti.