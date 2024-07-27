Djiku'ya Fransa'dan flaş teklif!
Fenerbahçe'de forma giyen Alexander Djiku'nun transferde ismi, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile anılıyor. İşte detaylar...
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Kadrosuna yaptığı takviyelerle sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor.
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RMC Sport'ta yer alan habere göre Rennes, Djiku için sarı lacivertli ekibe resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
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20 MİLYON EURO BEKLENTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Djiku'yu takımdan göndermeye sıcak bakmadığı ifade edilen haberde, Rennes'in teklifinin 10 milyon Euro olmasının beklendiği, Fenerbahçe'nin ise yıldız oyuncusu için 20 milyon Euro'ya yakın bir bonservis ücreti ile ikna olabileceği aktarıldı.
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Fenerbahçe'nin iyi bir teklif gelmediği sürece satmak istemediği Djiku, sarı lacivert formayı 37 kez giydi ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt)
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