Rusya: Barışa dair gerçekçi bir hamle yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için gündeme getirilen olası barış görüşmelerini değerlendirdi.

Lavrov, Batı'nın ve Kiev'in barış konusunda gerçekçi adımlar atmaya hazır olmadığını belirtirken "Kiev barış yerine gerilimi artırmayı tercih ediyor. Barışa dair yükselen ses tonuna rağmen Batı'nın Ukrayna'ya yönelik askeri sevkiyatı sürüyor. Batı, Kiev'e uzun menzilli gelişmiş silahlar, istihbarat ve iletişim desteği sağlıyor. Bu tip hamleler barış için ön koşulları oluşturmuyor. Rusya'ya ültimatomlar verilmeye başlandı." dedi.

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Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi devralmasına dair de açıklamalarda bulunarak "ABD'de Rusya'nın varoluşsal tehdit olduğuna dair bakış açısı oluştu. Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün büyük bir değişiklik yaratacağını beklememeliyiz." dedi.

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SERGEY ŞOYGU: NÜKLEER GÜÇLER ARASINDA ÇATIŞMA RİSKİ ARTTI

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ise "Jeopolitik rekabet ve artan saldırgan davranışlarla birlikte nükleer güçler arasında çatışma ihtimali arttı. Batılı ülkeler, Rusya'nın ve Belarus'un değerlerine ve ideolojisine karşı saldırganlığa başladı. Rusya ve Belarus'taki siyasi istikrarı bozucu adımlar atılıyor." dedi.

Uzayda da silahlanma yarışı olduğunun altını çizen Sergey Şoygu, gidişatın çatışma ihtimalini artırdığını ifade etti.

Şoygu ayrıca Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kurumların değersizleştirildiğine dikkat çekti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise "Putin, Trump'ın barış çabalarını manipüle etmeye çalışıyor." diyerek barış görüşmeleri için Putin'in tavrının olumlu olmadığını belirtti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir