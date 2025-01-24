Milan'dan Pavlovic açıklaması! Galatasaray'ın listesindeydi

"KİRALAMAK İSTEDİLER"

TRT Spor'a konuşan Moncada, "Galatasaray, Strahinja Pavlovic için kiralama teklifi yaptı. Ancak biz kendisini kiralık olarak göndermek istemiyoruz. Herhangi bir bonservis teklif etmediler." ifadelerini kullandı.