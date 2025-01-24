Milan'dan Pavlovic açıklaması! Galatasaray'ın listesindeydi
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, defans hattını güçlendirmek istiyor. Milan'dan Strahinja Pavlovic ile ilgilenen sarı-kırmızılılar için resmi açıklama, İtalyan kulübünden geldi.
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Devre arası transfer döneminde stoper hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, bir süredir PSG'den Milan Skriniar'la görüşmelerini sürdürüyordu.
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Slovak yıldızı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Cimbom, bu gelişme üzerine Milan'dan Strahinja Pavlovic'i gündemine almıştı.
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Milan Sportif Direktörü Geoffrey Moncada, Galatasaray'ın Strahinja Pavlovic için teklif yaptığını açıkladı.
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"KİRALAMAK İSTEDİLER"
TRT Spor'a konuşan Moncada, "Galatasaray, Strahinja Pavlovic için kiralama teklifi yaptı. Ancak biz kendisini kiralık olarak göndermek istemiyoruz. Herhangi bir bonservis teklif etmediler." ifadelerini kullandı.
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İNGİLİZLER DE PEŞİNDE
Sezon başında 18 milyon Euro'ya Salzburg'dan İtalyan devine gelen 23 yaşındaki Sırp stoper Pavlovic, son dönemde ilk 11'de şans bulamıyor.
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Mali şartları araştırılan 1.94 boyundaki solak stoperle Alman ve İngiliz kulüpleri de ilgileniyor. Pavlovic, bir dönem Fenerbahçe'nin de listesinde yer almıştı.
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