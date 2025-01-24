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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig TFF'den yasa dışı bahis sevki! - Futbol Haberleri

        TFF'den yasa dışı bahis sevki!

        Beyoğlu Yeniçarşı - Vanspor maçının hakemleri olan Tarık Güldal ve Volkan Yalın, yasa dışı bahis iddiasıyla etik kurula sevk edildi. Konuyla ilgili tüm detayları HT Spor İstihbarat Şefi Deniz Biricik aktardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 22:37 Güncelleme: 24.01.2025 - 22:43
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        TFF'den yasa dışı bahis sevki!
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        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 8 Aralık 2024 tarihinde oynanan Beyoğlu Yeniçarşı - Vanspor maçının hakemi Tarık Güldal ve gözlemci Volkan Yalın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu tarafından yasa dışı bahisten dolayı sevk edildi.

        Konuyla ilgili tüm detayları HT Spor İstihbarat Şefi Deniz Biricik aktardı:

        Bu maçla ilgili birçok iddia vardı. TFF Yönetim Kurulu tarafından maçın hakemi Tarık Güldal ve gözlemcisi Volkan Yalın, etik kuruluna sevk edildi. Peki bu maçta ne oldu... İddia şu; Beyoğlu Yeniçarşı - Vanspor maçı 1-0 bitti ama maçın 90+6. dakikasında hakem Yeniçarşı'dan bir oyuncuya sarı kart gösteriyor fakat bu rapora yansımıyor. Rapora yansımadığı için de federasyonda bu sarı kart gözükmüyor, gözükse toplamda 4 sarı kart olacak ama federasyonda 3 sarı kart olarak işleniyor.

        "90+6'DA GÖSTERİLEN KART SİSTEMDE YOK"

        Maçlarda dakika ve skorları internet üzerinden yayınlayan sitelerin birinde görev yapan arkadaşlar, kendi bağlı olduğu kuruma bilgi veriyor. Kurumun verilerinde 4 sarı kart olarak gözüküyor. Federasyon ve kendi verilerini eşleştirdiğinde 90+6'da gösterilen sarı kart, TFF'de gözükmüyor. Bunun üzerine görevli arkadaş hakem Tarık Güldal'a ulaşıyor ve hoca da raporu düzelteceğine dair söz verdiği iddia ediliyor. Ancak verilerde herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Bunun üzerine görevli arkadaş TFF'ye durumu bildiriyor ve olay ortaya çıkıyor.

        "İLLEGAL BAHİS İDDİASI VAR"

        Öğrendiğimiz bilgilere göre illegal bahis iddiası var. İlerleyen günlerde daha fazla detay ortaya çıkacaktır, yeni ve sıcak bir gelişme... Sıcağı sıcağına olayın iddia boyutundaki gelişme bu şekilde. Maçın hakemi ve gözlemcisi etik kurula sevk edildi. Bu konuda yönetim kurulunun katı bir tutumu olduğunu ifade edelim, bahsedilen iddialar çok ciddi iddialar.

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