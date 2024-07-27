Londra'da aşırı sağcılar ile ırkçılık karşıtlarından karşılıklı eylem

Siyahi Özgürlük İttifakı temsilcisi Fiona Sim de konuşmasında, aşırı sağcı ve ırkçılar tarafından dini ile etnik azınlıkların kolay hedef olarak görüldüğünü belirterek, "Birleşerek daha güçlüyüz." mesajı verdi.