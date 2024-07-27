Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray hazırlık maçında Parma'ya mağlup! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray hazırlık maçında Parma'ya mağlup!

        Galatasaray, hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Parma'ya 2-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 23:15 Güncelleme: 27.07.2024 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Parma ile özel maçta karşı karşıya geldi.

        • 2

          Avusturya'da Raiffeisen Arena'da oynanan maçı Parma 2-0 kazandı.

        • 3

          İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Hernani, 70. dakikada ise Dennis Man kaydetti.

        • 4

          Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert, kadroda yer almasına rağmen süre almadı.

        • 5

          Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından Avusturya kampını tamamladı. Galatasaray kafilesi kısa süre içinde İstanbul'a dönecek.

        • 6

          Galatasaray 3 Ağustos'ta Beşiktaş ile Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

        • 7
        • 8
        • 9
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de açıklamalar
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Serin günler geride kalıyor
        Serin günler geride kalıyor
        Netanyahu tezkeresi: Esefle karşılıyoruz
        Netanyahu tezkeresi: Esefle karşılıyoruz
        Rafa yıldızlaştı, Beşiktaş kazandı!
        Rafa yıldızlaştı, Beşiktaş kazandı!
        Yanlışlıkla kendini öldürdü
        Yanlışlıkla kendini öldürdü
        Yağışa en çok onlar sevindi
        Yağışa en çok onlar sevindi
        12 kişi mantardan zehirlendi
        12 kişi mantardan zehirlendi
        Londra'da karşılıklı eylemler
        Londra'da karşılıklı eylemler
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Trabzon'da sağanak sele neden oldu!
        Trabzon'da sağanak sele neden oldu!
        Djiku'ya Fransa'dan teklif!
        Djiku'ya Fransa'dan teklif!
        Açılışta 'Son akşam yemeği' tartışması
        Açılışta 'Son akşam yemeği' tartışması
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Safiye Soyman'nın acı günü
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Bitmeyen balayı
        Bitmeyen balayı
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        Habertürk Anasayfa