Galatasaray hazırlık maçında Parma'ya mağlup!
Galatasaray, hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Parma'ya 2-0 mağlup oldu.
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Parma ile özel maçta karşı karşıya geldi.
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Avusturya'da Raiffeisen Arena'da oynanan maçı Parma 2-0 kazandı.
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İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Hernani, 70. dakikada ise Dennis Man kaydetti.
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Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert, kadroda yer almasına rağmen süre almadı.
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Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından Avusturya kampını tamamladı. Galatasaray kafilesi kısa süre içinde İstanbul'a dönecek.
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Galatasaray 3 Ağustos'ta Beşiktaş ile Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.
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