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        Haberler Gündem Erzincan’da hafif ticari araç traktörle çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı - Güncel haberler

        Erzincan’da hafif ticari araç traktörle çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

        Erzincan'da, hafif ticari aracın traktörle çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 00:12 Güncelleme: 28.07.2024 - 00:12
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        Erzincan'da trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
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        İ.T. yönetimindeki hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Tercan ilçesi Yaylacık köyü mevkisinde aynı istikamette seyreden Y.B. idaresindeki traktöre arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri kontrollerinde 3 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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