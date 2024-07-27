Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı, 64 yaşındaki Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Durumu haber alan Soğuk'un yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, 2009-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Ahmet Soğuk (64), Yeni Mahalle'deki evinden çıkıp aracına binerek hareket ettikten sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
SALDIRIDAN SONRA ARAÇTAN İNDİ
AA'da yer alan habere göre kontrolden çıkarak yol kenarındaki otluk alanda duran aracından kendi imkanlarıyla yaralı halde inen Soğuk ardından yere yığıldı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık personelinin yaptığı kontrolde Soğuk'un hayatını kaybettiği belirlendi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek incelemede bulundu. Durumu haber alan Soğuk'un yakınları ise sinir krizi geçirdi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Soğuk'un cenazesi, polisin olay yerindeki incelemeleri sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.