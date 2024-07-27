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        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Serin günler geride kalıyor

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceğini yazdı. Öztel, Karadeniz'deki yağışlara dikkat çekti

        Giriş: 27.07.2024 - 21:11 Güncelleme: 27.07.2024 - 21:11
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        Serin günler geride kalıyor
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        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki günlerde hava tahmini değerlendirmesinde şu değerlendirmede bulundu:

        40 DERECE VE ÜSTÜNDE SEYREDECEK

        Türkiye'de serin günler ülkenin kuzey bölgelerinde yavaşça geride kalıyor, güneyde ise mevsim normallerine şöyle bir dokunan sıcaklıkları, yeniden yükselişe geçiyor. Batı ve güney kıyılarımızda hava yarından itibaren gölgede 40°C ve üstünde seyredecek. Hissedilen sıcaklıklara bakmak bu nemli günlerde daha iyi sonuç verir, ancak orada iyi haberler yok. İzmir’de 45°C’ler, Antalya, Mersin, Adana çevresinde 47-48°C’ler söz konusu.

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        AKDENİZ NİHAYET BİRAZ RAHATLAYABİLİR

        Güney bölgelerdeki bu durum 1 hafta sürebilir. Ağustos ayının ilk hafta ortasında Akdeniz ve Ege için yeniden daha serin günler görünüyor. Akdeniz ve Ege, tarihin en sıcak yaz mevsimini geçiriyor denilebilir. Bu durum su kaynakları üstünde büyük baskı oluşturdu. Yağışların hızlı sağanaklar halinde inmesi, aslında düşen yağış miktarının çok azını biriktirebilmemize yol açıyor. 2 aydır 35-40°C’den aşağı inmeyen sıcaklar toprakları kavurdu, şehirlerde ısı adaları ayrı bir çarpan etkisi yaparken, ısınmaya katkı veren aşırı klima kullanımı aslında içeriyi soğuturken dışarıyı daha da ısıttı. İnsanları ve tüm canlıları baskı altına alan bu sıcaklar elektrik talebine her yerde cevap verilememesine yol açıyor. Güncel hava tahminlerine göre 6-7 gün sonra Akdeniz nihayet biraz rahatlayabilir.

        DAHA ÇEKİLEBİLİR SICAKLIKLAR OLACAK

        Marmara Bölgesinde de hava ısınıyor, yarın İstanbul'da sıcaklık 31-32°C'lere yükselerek bize yeniden yazın sıcak yüzüne geçiş yaptırıyor. Gölgelerde ve esintili semtlerde yine de çok bunaltıcı olmayan, daha çekilebilir hava koşulları olacak. İstanbul’da bir sonraki hafta sonu ise yeniden serinlik, kuvvetli rüzgarlar ve ferah bir hava görüntüsü var. Ağustos ayı kuzey bölgelerde aşırı sıcak başlamayacak görünüyor.

        KARADENİZ'DE YAĞIŞLARA DİKKAT!

        Karadeniz kıyılarında yağışlar sağanak, deniz üzerinden partiler halinde kıyı merkezlere ulaşıyor. Bu gece Samsun-Ordu arasında aşırı yağış nedeniyle su baskınları yaşanabilir. Artvin-Rize kıyılarında da yağış kuvvetleniyor. Gece devam etmesi beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşların ve yetkililerin tedbir almasında yarar var.

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        #hüseyin öztel
        #Hava sıcaklıkları
        #haberler
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