Fenerbahçe'ye Wesley transferinde rakip çıktı!
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Wesley için flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği 19 yaşındaki kanat oyuncusuna Premier Lig ekibinin talip olduğunu yazdı.
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Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri dahil eden Fenerbahçe, son olarak Brezilyalı genç sol kanat Wesley'i gündemine alırken, transferde flaş bir gelişme yaşandı.
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Brezilya basınında yer alan haberlerde; Fenerbahçe'nin Corinthians'ta forma giyen 19 yaşındaki yıldız için ciddi bir teklif yaptığı ileri sürülmüştü.
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PREMIER LİG'DEN TALİP ÇIKTI!
Wesley transferi ile ilgili Brezilya basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. UOL Esporte'de yer alan habere göre; Premier Lig'den bir ekip Wesley için devreye girdi.
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İsmi açıklanmayan İngiliz ekibinin Corinthians'a yaptığı teklifin Fenerbahçe'nin teklifinden daha yüksek olduğu ifade edildi.
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Wesley'nin geleceğinin önümüzdeki hafta içerisinde netlik kazanacağı da haberde ayrıca belirtildi.
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40 MAÇTA 5 GOL, 4 ASİST
19 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçen sezon Corinthians'ta 40 karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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WESLEY TEIXEIRA KİMDİR?
Brezilya doğumlu Wesley Teixeira, altyapısından yetiştiği Brezilya ekibi Corinthians'ın formasını giyiyor. Sol kanatta görev yapan genç oyuncu, hızı ve adam eksiltme özellikleriyle göze çarpıyor.
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Kulübüyle 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Wesley'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
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Profesyonel kariyerinde şu ana dek 88 maça çıkan Wesley Teixeira, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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