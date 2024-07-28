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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'ye Wesley transferinde rakip çıktı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'ye Wesley transferinde rakip çıktı!

        Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Wesley için flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği 19 yaşındaki kanat oyuncusuna Premier Lig ekibinin talip olduğunu yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 10:31 Güncelleme: 28.07.2024 - 10:31
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          Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri dahil eden Fenerbahçe, son olarak Brezilyalı genç sol kanat Wesley'i gündemine alırken, transferde flaş bir gelişme yaşandı.

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          Brezilya basınında yer alan haberlerde; Fenerbahçe'nin Corinthians'ta forma giyen 19 yaşındaki yıldız için ciddi bir teklif yaptığı ileri sürülmüştü.

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          PREMIER LİG'DEN TALİP ÇIKTI!

          Wesley transferi ile ilgili Brezilya basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. UOL Esporte'de yer alan habere göre; Premier Lig'den bir ekip Wesley için devreye girdi.

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          İsmi açıklanmayan İngiliz ekibinin Corinthians'a yaptığı teklifin Fenerbahçe'nin teklifinden daha yüksek olduğu ifade edildi.

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          Wesley'nin geleceğinin önümüzdeki hafta içerisinde netlik kazanacağı da haberde ayrıca belirtildi.

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          40 MAÇTA 5 GOL, 4 ASİST

          19 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçen sezon Corinthians'ta 40 karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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          WESLEY TEIXEIRA KİMDİR?

          Brezilya doğumlu Wesley Teixeira, altyapısından yetiştiği Brezilya ekibi Corinthians'ın formasını giyiyor. Sol kanatta görev yapan genç oyuncu, hızı ve adam eksiltme özellikleriyle göze çarpıyor.

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          Kulübüyle 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Wesley'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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          Profesyonel kariyerinde şu ana dek 88 maça çıkan Wesley Teixeira, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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