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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Kartalkaya faciasında gözaltı 14'e çıktı | Son dakika haberleri

        Kartalkaya faciasında gözaltı 14'e çıktı!

        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili gözaltı sayısı 14'e yükselmişti. Soruşturma kapsamında otelin sahibi Halit Ergül adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:45 Güncelleme: 24.01.2025 - 16:28
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        Kartalkaya faciasında gözaltı 14'e çıktı!
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        AA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

        2 GÖZALTI DAHA OLDU, 9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK

        Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Ayrıca, gözaltındaki 9 kişinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Soruşturma kapsamında otelin sahibi Halit Ergül adliyeye sevk edildi

        BİLİRKİŞİ AKADEMİSYENLER GÖREVLENDİRİLDİ

        Öte yandan, soruşturma kapsamında, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni bulgular çerçevesinde yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.

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