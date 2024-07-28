Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş, Emirhan Topçu için son virajda! - Son dakika BJK transfer haberi - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Emirhan Topçu için son virajda!

        Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu Emirhan Topçu için Çaykur Rizespor ile pazarlıkları sıklaştırdı. 23 yaşındaki stoper de siyah-beyazlıları isterken kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

        Giriş: 28.07.2024 - 11:07 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş'ta Emirhan Topçu konusunda geri sayım devam ediyor.

        Siyah-beyazlılar, başarılı savunmacı için önerdiği takas formülünü kabul etmeyen Karadeniz ekibi ile bonservis görüşmelerine başladı.

        Las Palmas'ın da talip olduğu Emirhan, Beşiktaş'a gelmeyi çok isterken kulüplerin bir an önce anlaşmasını bekliyor.

        Yapılacak son görüşmelerin ardından Emirhan'ın transferi netlik kazanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        30 saniyelik SIM kart değişimi gözü dönmüş katili yakalattı!
        30 saniyelik SIM kart değişimi gözü dönmüş katili yakalattı!
        Orman yangınlarında arabalar ve evler yandı
        Orman yangınlarında arabalar ve evler yandı
        Halatla indirilen 500 litrelik su deposu üzerine düştü!
        Halatla indirilen 500 litrelik su deposu üzerine düştü!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        ABD'yi "Bitcoin süper gücü" yapma sözü
        ABD'yi "Bitcoin süper gücü" yapma sözü
        Çarptığı polis aracı, direğe çarparak durabildi!
        Çarptığı polis aracı, direğe çarparak durabildi!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Aşk Çeşme'si
        Aşk Çeşme'si
        2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi! İşte tespit edilen sayılar
        2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi! İşte tespit edilen sayılar
        Ziyech sevinci!
        Ziyech sevinci!
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        İyi tartışabilmenin incelikleri
        İyi tartışabilmenin incelikleri
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Habertürk Anasayfa