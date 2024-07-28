Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Halk plajları fahiş fiyatlara karşı

        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı

        Tatil beldelerinde tatil yapmak fahiş fiyatlara kadar uzanınca Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı girişinin ücretsiz olduğu halk plajlarına talep bir hayli arttı. Hizmet ücretlerinin cüzi olduğu ve bakanlık denetimindeki diğer unsurlar, halk plajlarını ön plana çıkardı. Haberimizde halk plajlarının nerelerde olduğunu ve hizmet ücretlerinin ne kadar olduğunu okuyacaksınız

        Giriş: 28.07.2024 - 00:19 Güncelleme: 28.07.2024 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bu yıl daha da ağırlıklı olmak üzere son birkaç yıldır başta Ege'dekiler olmak üzere tatil beldelerinde özel işletmelerin yüksek fiyatları birçok kez gündem oldu.
          Örneğin Bodrum ve Çeşme'de plajlara giriş bin lira ila 4 bin lira arasında değişiyor. İçeride de 2 bin lira ila 7.500 lira arasında harcama şartı getiriliyor. (İşletmeye girerken, harcacanız da harcamasanız da belirlenen limit oranında kredi kartınızdan ücret çekiliyor. Çekilenin üzerinde harcama yaparsanız çıkışta sizden tahsil ediliyor.)
          Ayrıca 500 - 1000 lira arasındaki vale ücretleri de tatilcilerin ana şikâyet unsurlarından biri.

        • 2

          Belek Halk Plajı

          İşte bu yüksek fiyatlar, girişlerin ücretsiz olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk plajlarını daha da ön plana çıkardı.
          Öyle ki bu yıl, birçok ünlü isim de halk plajlarında görüldü.

        • 3

          Bodrum Halk Plajı

          Elbette temizlikten şezlong ve şemsiye kiralama ücretlerine kadar her konunun bakanlığın sıkı denetiminde olması.

        • 4

          Çeşme Halk Plajı

          Halk plajlarında ayrıca spor sahaları da bulunuyor.
          Engelliler için kullanım alanlarının tasarlanmış olması, halk plajlarının bir diğer öne çıkan özelliği olarak göze çarpıyor.

        • 5

          Çamyuva Halk Plajı

          2019'da hayata geçirilen projeyle bugüne kadar 17 noktada halk plajı hizmete sunuldu.
          Bakanlık, halk plajlarının sayısının her yıl artrılması için çalışmalarda bulunuyor.

        • 6

          Kadriye Halk Plajı

          Halk plajlarından kâr amacı güdülmezken Kültür ve Turizm Bakanlığı, personel giderlerinden malzemeye kadar birçok kalemin şezlong ve şemsiye kiralamadan karşılanmasını amaçladı.

        • 7

          Manavgat Halk Plajı

          Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk plajları nerelerde bulunuyor?

        • 8

          • Alacasu Halk Plajı / Antalya
          • Bahçecik Halk Plajı / Antalya
          • Belek Halk Plajı / Antalya
          • Bodrum Halk Plajı / Muğla
          • Bostanlık Halk Plajı / Antalya
          • Çeşme Halk Plajı/ Pırlanta / İzmir
          • Çiftçeşmeler Halk Plajı / Antalya
          • Ilıca Halk Plajı / Antalya
          • Kadriye Halk Plajı / Antalya
          • Çamyuva Halk Plajı / Antalya
          • Küçük Çaltıcak Halk Plajı / Antalya
          • Lara Halk Plajı / Antalya
          • Manavgat Halk Plajı / Antalya
          • Marmaris Halk Plajı / Muğla
          • Tekirova Halk Plajı / Antalya
          • Torba Halk Plajı / Muğla
          • Türkbükü Halk Plajı / Muğla

        • 9

          Antalya'daki halk plajlarında;
          Şezlong ve şemsiye... 100 TL
          İki şezlong ve bir şemsiye... 200 TL

          Çeşme'deki halk plajında;
          Şezlong ve şemsiye... 350 TL
          İki şezlong ve bir şemsiye... 600 TL

          Bodrum'daki halk plajlarında;
          Şezlong ve şemsiye... 300 TL
          İki şezlong ve bir şemsiye... 200 TL

          Marmaris'teki halk plajında;
          Şezlong ve şemsiye... 160 TL
          İki şezlong ve bir şemsiye... 300 TL

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de açıklamalar
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Serin günler geride kalıyor
        Serin günler geride kalıyor
        Netanyahu tezkeresi: Esefle karşılıyoruz
        Netanyahu tezkeresi: Esefle karşılıyoruz
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Yanlışlıkla kendini öldürdü
        Yanlışlıkla kendini öldürdü
        Rafa yıldızlaştı, Beşiktaş kazandı!
        Rafa yıldızlaştı, Beşiktaş kazandı!
        Yağışa en çok onlar sevindi
        Yağışa en çok onlar sevindi
        12 kişi mantardan zehirlendi
        12 kişi mantardan zehirlendi
        Londra'da karşılıklı eylemler
        Londra'da karşılıklı eylemler
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Trabzon'da sağanak sele neden oldu!
        Trabzon'da sağanak sele neden oldu!
        Djiku'ya Fransa'dan teklif!
        Djiku'ya Fransa'dan teklif!
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Safiye Soyman'nın acı günü
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        Habertürk Anasayfa