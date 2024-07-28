Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
Tatil beldelerinde tatil yapmak fahiş fiyatlara kadar uzanınca Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı girişinin ücretsiz olduğu halk plajlarına talep bir hayli arttı. Hizmet ücretlerinin cüzi olduğu ve bakanlık denetimindeki diğer unsurlar, halk plajlarını ön plana çıkardı. Haberimizde halk plajlarının nerelerde olduğunu ve hizmet ücretlerinin ne kadar olduğunu okuyacaksınız
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Bu yıl daha da ağırlıklı olmak üzere son birkaç yıldır başta Ege'dekiler olmak üzere tatil beldelerinde özel işletmelerin yüksek fiyatları birçok kez gündem oldu.
Örneğin Bodrum ve Çeşme'de plajlara giriş bin lira ila 4 bin lira arasında değişiyor. İçeride de 2 bin lira ila 7.500 lira arasında harcama şartı getiriliyor. (İşletmeye girerken, harcacanız da harcamasanız da belirlenen limit oranında kredi kartınızdan ücret çekiliyor. Çekilenin üzerinde harcama yaparsanız çıkışta sizden tahsil ediliyor.)
Ayrıca 500 - 1000 lira arasındaki vale ücretleri de tatilcilerin ana şikâyet unsurlarından biri.
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Belek Halk Plajı
İşte bu yüksek fiyatlar, girişlerin ücretsiz olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk plajlarını daha da ön plana çıkardı.
Öyle ki bu yıl, birçok ünlü isim de halk plajlarında görüldü.
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Bodrum Halk Plajı
Elbette temizlikten şezlong ve şemsiye kiralama ücretlerine kadar her konunun bakanlığın sıkı denetiminde olması.
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Çeşme Halk Plajı
Halk plajlarında ayrıca spor sahaları da bulunuyor.
Engelliler için kullanım alanlarının tasarlanmış olması, halk plajlarının bir diğer öne çıkan özelliği olarak göze çarpıyor.
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Çamyuva Halk Plajı
2019'da hayata geçirilen projeyle bugüne kadar 17 noktada halk plajı hizmete sunuldu.
Bakanlık, halk plajlarının sayısının her yıl artrılması için çalışmalarda bulunuyor.
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Kadriye Halk Plajı
Halk plajlarından kâr amacı güdülmezken Kültür ve Turizm Bakanlığı, personel giderlerinden malzemeye kadar birçok kalemin şezlong ve şemsiye kiralamadan karşılanmasını amaçladı.
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Manavgat Halk Plajı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk plajları nerelerde bulunuyor?
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• Alacasu Halk Plajı / Antalya
• Bahçecik Halk Plajı / Antalya
• Belek Halk Plajı / Antalya
• Bodrum Halk Plajı / Muğla
• Bostanlık Halk Plajı / Antalya
• Çeşme Halk Plajı/ Pırlanta / İzmir
• Çiftçeşmeler Halk Plajı / Antalya
• Ilıca Halk Plajı / Antalya
• Kadriye Halk Plajı / Antalya
• Çamyuva Halk Plajı / Antalya
• Küçük Çaltıcak Halk Plajı / Antalya
• Lara Halk Plajı / Antalya
• Manavgat Halk Plajı / Antalya
• Marmaris Halk Plajı / Muğla
• Tekirova Halk Plajı / Antalya
• Torba Halk Plajı / Muğla
• Türkbükü Halk Plajı / Muğla
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Antalya'daki halk plajlarında;
Şezlong ve şemsiye... 100 TL
İki şezlong ve bir şemsiye... 200 TL
Çeşme'deki halk plajında;
Şezlong ve şemsiye... 350 TL
İki şezlong ve bir şemsiye... 600 TL
Bodrum'daki halk plajlarında;
Şezlong ve şemsiye... 300 TL
İki şezlong ve bir şemsiye... 200 TL
Marmaris'teki halk plajında;
Şezlong ve şemsiye... 160 TL
İki şezlong ve bir şemsiye... 300 TL
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