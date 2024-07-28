Halk plajları fahiş fiyatlara karşı

Bu yıl daha da ağırlıklı olmak üzere son birkaç yıldır başta Ege'dekiler olmak üzere tatil beldelerinde özel işletmelerin yüksek fiyatları birçok kez gündem oldu.

Örneğin Bodrum ve Çeşme'de plajlara giriş bin lira ila 4 bin lira arasında değişiyor. İçeride de 2 bin lira ila 7.500 lira arasında harcama şartı getiriliyor. (İşletmeye girerken, harcacanız da harcamasanız da belirlenen limit oranında kredi kartınızdan ücret çekiliyor. Çekilenin üzerinde harcama yaparsanız çıkışta sizden tahsil ediliyor.)

Ayrıca 500 - 1000 lira arasındaki vale ücretleri de tatilcilerin ana şikâyet unsurlarından biri.