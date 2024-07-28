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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı | Son dakika haberleri

        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı

        Ankara'nın Sincan ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir kişi, saat 22.00'den sonra kendisine alkollü içki satamayacağını söyleyen tekel bayisi işletmecisini 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kardeşini de yaraladı. Saldırgan olayın ardından jandarma tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 15:25 Güncelleme: 28.07.2024 - 15:26
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          Ankara Sincan'daki bir tekel bayisinde korkunç bir cinayet işlendi. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi.

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          Tekel bayisi işleten Ümit Kaya ve kardeşi Kazım Kaya, dükkanı kapatmak üzere hazırlık yaptığı sırada aynı mahallede oturan Mete Atak (fotoğrafta), içki almak istedi.

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          Ümit Kaya, saatin geç olduğunu belirterek satış yapamayacağını söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mete Atak, üzerinde bulunan bıçakla Ümit ve Kazım Kaya'ya (fotoğrafta sağda) saldırdı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        • 4

          Sağlık görevlilerini de bıçakla tehdit eden Atak, jandarma tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. 9 yerinden bıçaklanan Ümit Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazım Kaya ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

        • 5

          Tedaviye alınan Kazım Kaya'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

          Ümit Kaya'nın cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alınıp Temelli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltındaki Mete Atak'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        • 6

          "SÜREKLİ UYUŞTURUCUYLA GEZİYORDU"

          Kaya kardeşlerin akrabası Ferhat Berber, Mete Atak'ın uyuşturucu etkisinde olduğunu belirterek, "3 çocuğu yetim kaldı. Zaten son 25 gündür belliydi bunun ne yapacağı. Kemerli Jandarması, bunu uyuşturucu ile yakaladı. Niye salıyorsun geri? Tut ki millete zarar vermesin. Sürekli geliyordu, burada uyuşturucuyla dolanıyordu. Daha 1 hafta önce 60 yaşında insanlara saldırdı. Burası, ufak bir yer. 9 bin nüfusu olan bir yer. Tanıyor herkes birbirini. O çocuğa da yardım etmişliği var Ümit'in. 'Ailesi aç kaldı, susuz kaldı' diye para vermiş insan" dedi.

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