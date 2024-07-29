Venezuela Ulusal Seçim Konseyi: Devlet başkanı Nicolas Maduro seçimi kazandı

MUHALEFET: GONZALEZ KAZANDI

Diğer yandan, muhalefet lideri Maria Corina Machado, Gonzalez'in oyların yüzde 70'ini kazandığını ve birden fazla sandık çıkış anketi sonuçlarına göre zaferinin kesin olduğunu söyledi.

Machado, Gonzalez ile yaptığı ortak açıklamada, "Venezuela'nın yeni bir cumhurbaşkanı seçildi ve o da Edmundo Gonzalez. Kazandık ve tüm dünya bunu biliyor." dedi