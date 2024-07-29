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        Haberler Dünya Venezuela Ulusal Seçim Konseyi: Devlet başkanı Nicolas Maduro seçimi kazandı | Dış Haberler

        Venezuela Ulusal Seçim Konseyi: Devlet başkanı Nicolas Maduro seçimi kazandı

        Venezuela Ulusal Seçim Konseyi'nin açıklamasına göre 10 adayın katıldığı devlet başkanlığı seçiminde kazanan Devlet Başkanı Nicolas Maduro oldu. Maduro, 3. dönemine hazırlanıyor. Diğer yandan, muhalefet lideri Maria Machado, muhalif aday Gonzalez'in oyların yüzde 70'ini kazandığını ve zaferinin kesin olduğunu öne sürdü. ABD Dışişleri Blinken da "Açıklanan sonuçların Venezuela halkının iradesini veya oylarını yansıtmadığına dair ciddi endişelerimiz var" dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.07.2024 - 07:59 Güncelleme: 29.07.2024 - 09:13
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          Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığını bildirdi.

        • 2

          Amoroso, yaptığı açıklamada, sandıkların yüzde 80'inin açıldığını belirterek, 10 adayın yarıştığı devlet başkanı seçimini Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Maduro'nun kazandığını duyurdu.

        • 3

          İlk sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3'üncü kez kazanmayı garantiledi.

          Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44,20 ile ikinci sırada yer alıyor.

        • 4

          MUHALEFET: GONZALEZ KAZANDI

          Diğer yandan, muhalefet lideri Maria Corina Machado, Gonzalez'in oyların yüzde 70'ini kazandığını ve birden fazla sandık çıkış anketi sonuçlarına göre zaferinin kesin olduğunu söyledi.

          Machado, Gonzalez ile yaptığı ortak açıklamada, "Venezuela'nın yeni bir cumhurbaşkanı seçildi ve o da Edmundo Gonzalez. Kazandık ve tüm dünya bunu biliyor." dedi

        • 5

          Sandığa katılım oranının ise yüzde 59 olduğu belirtildi.

          Seçimden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.

        • 6

          Sandıkların kapanmasının ardından Maduro destekçisi yüzlerce kişi, Miraflores Sarayı önünde bir araya gelmişti.

        • 7

          Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıklamasını başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te bekleyen iktidar partisi yanlıları, sevinç gösterisinde bulunmuştu.

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          MADURO VE GONZALEZ DESTEKÇİLERİ TARTIŞTI

          Maduro'nun bugüne kadarki en zorlu seçimi olarak görülen bu seçim, González ile arasında geçti. Sandıklarının kapanmasının ardından Maduro destekçileir ve Gonzalez destekçileri sokaklara çıktı.

          İki grup arasında arbede yaşandı.

        • 9

          ABD: CİDDİ ENDİŞELERİMİZ VAR

          ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamasında, "Açıklanan sonuçların Venezuela halkının iradesini veya oylarını yansıtmadığına dair ciddi endişelerimiz var... Uluslararası toplum bunu çok yakından izliyor ve buna göre tepki verecek." dedi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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