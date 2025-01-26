Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre yağış bugün sadece Doğu Karadeniz ila Antalya'nın batısında bekleniyor. İşte illerimizde bugün beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının ise yağmur ve sağanak, Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Malatya'nın ve Sivas'ın kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi de bulunuyor.
3 ÖNEMLİ UYARI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Fotoğraf: İHA