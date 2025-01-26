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        Haberler Gündem Hava Durumu Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu | Son dakika haberleri

        Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre yağış bugün sadece Doğu Karadeniz ila Antalya'nın batısında bekleniyor. İşte illerimizde bugün beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 09:22 Güncelleme: 26.01.2025 - 09:22
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        Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu
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        Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

        Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının ise yağmur ve sağanak, Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Malatya'nın ve Sivas'ın kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 12°

        Ankara

        Güneşli 13°

        İzmir

        Güneşli 15°

        Antalya

        Parçalı Bulutlu 16°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 11°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 12°

        Adana

        Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 11°

        Gaziantep

        Güneşli 12°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu -3°

        Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi de bulunuyor.

        3 ÖNEMLİ UYARI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: İHA

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