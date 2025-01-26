Galatasaray - Konyaspor maçı yazar yorumları

Osman Şenher: Dün de maçın sonlarına doğru sarı-kırmızılı futbolcular oldukça stres ve gerginlik yaşadılar. Bu kadar tecrübeli bir takımın kaliteli futbolcuları da varken daha rahat maç kazanması lazım. Ama bu döngü bir türlü kırılamıyor. Biliyorum Okan hoca iyi niyetli... Bu sıkıntılı günleri atlatmak istiyor ama bu futbolcuların elinde... Sarı-kırmızılı formayı giyen futbolcunun her şeyini sahaya koyması lazım... Hatta fazlasını...Perşembe günü Ajax ile deplasmanda oynayacaklar. Dönecekler pazar günü Gaziantep ile yine rakip sahada karşılaşacaklar. İki maç da birbirinden zor... Takım olarak herkesin silkelenmesi gerekir.Konyaspor’a gelince; Recep Uçar tam bir sistem takımı kurmuş. Takımına sistem futbolu oynatıyor. Dün gece de güçlerinin yettiği kadar mücadele ettiler. Son sözüm de Galatasaray’ın ofsayt diye iptal edilen golüne... Son zamanlarda aynı izada olan futbolcuların attıkları goller ofsayt diye verilmiyor. Barış Alper geriden kafasıyla indiriyor, aynı şekilde Osimhen ofsayt olmayan pozisyonda geriden vuruyor. Ofsayt diye gol iptal ediliyor. Ben bu pozisyonların doğru karar olduğuna inanmıyorum. (Milliyet)