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        Haberler Gündem Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 6 zanlı daha tutuklandı

        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 6 zanlı daha tutuklandı

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 6'sı daha tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 15'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 03:38 Güncelleme: 26.01.2025 - 03:42
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        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 6 zanlı daha tutuklandı
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        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

        Bu kapsamda gözaltına alınanlardan 11 kişi daha jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan 6'sı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 15'e yükseldi.

        Bu arada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 14 şüpheliden Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz ile muhasebe müdürü, aşçı, elektrikçi ve mutfak çalışanlarının aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanmış, iş güvenliği uzmanı adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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