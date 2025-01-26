Yarıyıl tatili için 14 kutu oyunu

UNO FLIP, kağıt destesinin açık renkli tarafıyla klasik Uno, koyu renkli tarafıyla çok ağır cezaların verilebildiği bir oyun oynama imkanı sunuyor. FLIP kartı atan kişi, destenin aydınlık ve karanlık taraflarından hangisiyle oynanacağına ve kartların ne zaman eski yüzüne döndürüleceğine karar veriyor. Destenin karanlık tarafına eklenen yeni aksiyon kartlarıyla UNO eğlenceniz hız kesmeden devam ediyor. Ailecek oynanabilecek zevkli kart oyunu UNO FLIP ile avantajı ele geçirmek için stratejiler belirleyin, elindeki kartları ilk bitiren siz olun ve oyunu kazanın.

Hemen her yaş grubunu bir araya getirebilen Tabu XL, bir kelimeyi yasaklı kelimeleri kullanmadan anlatma fikri üzerine kurulu. Zihin, hafıza ve dikkat oyunu. Mor kuklası ile de önceki versiyonundan daha eğlenceli hale getirildi. Tabu XL nasıl oynanır? Her oyun için anlatılacak kelimelerin ayrıldığı A, B, C, D bölümleri ile oyun sürekli yenileniyor. Oyun alanında ilerledikçe 15 kelime kullanılarak anlatılan bölümlerle gittikçe zorlaşıyor. Çizme bölümünde kelimeyi çizerek, hafıza bölümünde iki ipucu kullanarak anlatıyorsunuz. Kukla kullanarak anlattığınız bölümde kuklayı sessiz sinema oynatır gibi kullanıyorsunuz.

En eski kutu oyunlarından biri olan 5 Nokta, iki kişi arasında oynanan oldukça eğlenceli bir oyun. Her bölümde oyuncular sırasıyla 9 çukura birer taş yerleştirirler. Kendi 5 taşını yan yana veya çapraz olarak getirebilen oyuncu oyunu kazanır. 5 Nokta oyununu zorlaştıran ise değişen platformlar. Oyuncular çukurlara taşlarını yerleştirdiğinde 4 platformdan birini çevirmek zorundalar.

En eski ve asla modası geçmeyen oyunlardan biri olan Monopoly, küçük yaştaki çocuklardan gençlere kadar geniş yelpazeye hitap eden farklı versiyonlara sahip. Oyunun kağıt paraları ile eşit bütçeye başlayan oyuncular, tur sırası gelince iki zarı da atar ve ilgili zar kadar oyun alanı üzerinde ilerler. Piyonu vardığı arsa sahipsizse bedelini ödeyerek satın alır, sahipli ise kirasını öder. Eğer ödeme yapmanız gerekiyor ve paranız kalmadıysa mülklerinizi satabilir veya ipotekleyebilirsiniz. Eğer borcunuzu yine ödeyemezseniz iflasınızı açıklar ve bütün mülkleriniz borçlu olduğunuz oyuncuya devredersiniz. İflas etmeden oyunda kalan son oyuncu kazanır.

Jenga

Yaş: 5 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 2-6 kişi

En popüler oyunlardan biri olan Hasbro Jenga, 3 yaşından büyük olan herkese hitap ediyor. 54 ahşap parçadan oluşuyor ve en az iki en fazla altı oyuncunun katılımı ile oynanıyor. Amaç, ahşap tahtalardan oluşan her katında 3 blok bulunan ve 18 kat olan kuleden; bir blok seçip çekiyorsunuz, kuleyi devirmemek şartıyla kulenin üzerine ekliyorsunuz. Biraz el becerisi biraz da denge istiyor ve bir tür strateji oyunu aynı zamanda. Kurallarına gelince: Tahta bloklar yerleştirilirken ilk 3 blok boylamasına sıralanmışsa diğer 3 blok enlemesine sıralanacak şekilde yerleştirilmelidir. En az 2 ve en fazla 6 kişiye kadar oynanabilir ve Jenga kulesini kuran oyuna başlar.

Acaba Neyim?

Yaş: 7 yaş ve üzeri

Oyuncu Sayısı: 2 ile 4 kişi

Özellikle küçük yaş grubunun ilgisini çeken aile oyunlarından biri olan Acaba Neyim?’de her oyuncu kutudaki kartlardan birini kendisi bakmadan kafasına yerleştirir. Diğer oyunculara sorular sorarak kafasında kartta ne olduğunu bulmaya çalışır. Dikkat ve doğru soruları sorabilmeyi gerektiren oyun eğlenceli olduğu kadar çok eğitici de aynı zamanda...

SCRABBLE

Yaş: 10 yaş ve üzeri

Ouncu Sayısı: 2, 3 ya da 4 kişi