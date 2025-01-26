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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Eski hakemler değerlendirdi: Galatasaray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı? - Galatasaray Haberleri

        Eski hakemler değerlendirdi: Galatasaray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Eski hakemler, mücadeledeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 09:32 Güncelleme: 26.01.2025 - 09:32
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        • 1

          BeIN Trio ekibi, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

        • 2

          BARIŞ ALPER İLE NIKOLA MÜCADELESİ

          Deniz Çoban: "Halil Umut Meler'in faul ve kart standartı hiç yoktu. Belli seviyede bile değildi. Çok dalgalıydı. Burada o sinyali verdi. Top zeminde, fakat dizinin üstüne bir darbesi var Nikola'nın. Net kontrolsüz hareket. Bu olay niye buraya geldi; Barış Alper'in dönüp Nikola'yı itme hareketi var, bir bakması ve hamlesi var. Nikola ona sinirleniyor. Halil Umut Meler onu gördü ve yapmayın dedi. Oyunu durdursa Barış Alper lehine faul verse, sakinleştirse olay buraya gelmeyecek. Barış Alper oyunu yapınca Konyasporlu da bunu yaptı. Bu olay buraya geldi madem, net sarı kart.

        • 3

          "SARI KART ÇIKMALIYDI"

          Bülent Yıldırım: Sarı kart çıkmalıydı.

          Bahattin Duran: İlk pozisyonda hakem uyarsa, patronu benim dese olay buraya gelmezdi. Barış da sakinleşir, Nikola da uyarılırdı.

        • 4

          GALATASARAY'A VERİLEN PENALTI

          Galatasaray lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

          Bülent Yıldırım: Üst düzey hakemimiz, top hücum bölgesine giderken geç sprinte kalkınca pozisyonu kaçırdı. Pozisyon net penaltı. VAR müdahalesi doğru. Hakem bunu sahada vermeliydi.

        • 5

          "TARTIŞMASIZ PENALTI"

          Deniz Çoban: Bülent Hocamın söylediklerine imza atıyorum. Tartışmasız bariz gol şansı. Top Osimhen'in kontrolünde. Kurtulsa gol atacak. Yüzde yüz gol pozisyonu. Kural gereği eğer bariz gol şansı varsa, top için mücadele varsa bir ceza aşağı inersin, sarı kart. Tartışmasız sarı kart. Buna çıkıp da sarı kart olmaz diyen bir Allah kulu çıkmaz. Penaltıyı kaçırmasından daha büyük problem sarı kartı kaçırması... Bu kadar basit sarı kart kaçmamalı.

        • 6

          "SARI KART ATLANDI"

          Bahattin Duran: Penaltıyla birlikte sarı kart atlandı.

        • 7

          OĞULCAN - TORREIRA POZİSYONU

          Oğulcan ve Torreira pozisyonu; yerdeyken Torreira'nın bir müdahalesi var mı?

          Deniz Çoban: Torreira'nın kramponunun vidaları, Oğulcan'ın eline geldi. Bu bir kaza bence. Fakat, bu oyuncu henüz yerdeyken ve acı çekerken Halil Umut Meler oyunu başlatmamalı. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Şampiyonası'nda maç yönetti. Yerde oyuncu yatarken maçı başlatmamalı. Torreira'ya kart olmaz.

          Bülent Yıldırım: Oyun başlamamalı. Öyle ya da böyle oyun başlamamalı. Bir kaza gibi geldi bana. Torreira'ya kart düşünmem.

          Bahattin Duran: Faul de kart da düşünmem. Tek amacı topu tıklamak Torreira'nın.

        • 8

          TORREIRA - OĞULCAN POZİSYONU

          Bülent Yıldırım: Sık sık bir araya geldiler. Oğulcan olaydan etkilenmedi. Torrreira, Oğulcan topla oynadıktan sonra kramponun yanıyla temas oluştu. Kontrolsüzlük yok ama faul.

          Deniz Çoban: Oğulcan doğal çarpışma kabul etti ve devam etti. Torreira gecikti, dikkatsiz davrandı, bu sadece faul olurdu. Kart olmazdı. Hakem zaten faul olarak değerlendirmedi. Frikik kararı verse hakem, kritik bir serbest vuruş olurdu.

          Bahattin Duran: Bu pozisyon net faul, kart olmaz.

        • 9

          TORREIRA - OĞULCAN ÜLGÜN POZİSYONU

          Deniz Çoban: Hakem yine duraksadı. Klasik bir sarı kart. Fazlası olmaz. Atlanmaz da bu sarı kart, öyle bir sarı kart. Hakem atladı.

        • 10

          "TARTIŞMASIZ SARI KART"

          Bülent Yıldırım: Bu ikili arasında çok fazla mücadele oldu. Tabanla geldi Torreira, hem gecikmiş müdahale hem taban. Bu tartışmasız sarı kart.

          Bahattin Duran: Bu pozisyon kontrolsüz faul, Torreira sarı kart görmeliydi.

        • 11

          YUNUS AKGÜN'E GÖSTERİLEN SARI KART POZİSYONU

          Yunus Akgün'e gösterilen sarı kartta hakemin kararı doğru mu?

          Bülent Yıldırım: Burada müdahale, çene altına yapıldı ve elin üzerine yapıldı. Kontrolsüz faulden dolayı sarı kart. Kırmızı kart olmaz.

          Deniz Çoban: Kafaya ve yüze, şiddeti göz ardı edilemez diyor kuralda. Bu hareket yüze olsa burun, göz, dudak hassas. Bu şiddet, çeneyi etkileyecek düzeyde değil. Bu şiddetli hareket değil. Topsuz alanda yapılan sportmenlik dışı davranış. Sarı kart yeterli.

          Bahattin Duran: Sarı kart benim için yeterli.

        • 12

          YUSUF ERDOĞAN'IN YERDE KALDIĞI POZİSYON

          Yusuf Erdoğan'ın yerde kaldığı pozisyonda yardımcı hakemin faul kararı doğru mu?

          Deniz Çoban: Burada faul yok.

          Bahattin Duran: Guilherme, burada Yusuf Erdoğan'ın ayağına bastı.

          Bülent Yıldırım: Hatalı faul.

        • 13

          TORREIRA'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYON

          Deniz Çoban: Bu pozisyonda faul yok. Ayaklar yandan buluştu. Torreira'yı düşüren Jevtovic değil, yaptığı hareketin doğası gereği düştü.

        • 14

          "TORREIRA, JEVTOVIC'E FAUL YAPTI"

          Bülent Yıldırım: Konyaspor'un umut vaad eden atağı kesildi. Torreira'ya faul yapılmadı, Torreira kıstırma hareketiyle Jevtovic'e faul yaptı.

        • 15
        • 16

          TORREIRA - OĞULCAN POZİSYONU

          Bülent Yıldırım: Top Torreira'nın kontrolünde değil. Sadece faul.

          Deniz Çoban: Umut vaad eden atak yok, kontrolsüzlük yok, tam arkadan yapılan müdahale değil. Sürekli Torreira - Oğulcan, beşinci defa. Baskın olan da Torreira. Göstermedin göstermedin. Sen bunu artık hak ettin demesi lazım. Halil Umut Meler'den beklerim bunu.

        • 17

          YUSUF ERDOĞAN - SALLAI POZİSYONU

          Yusuf Erdoğan ile Sallai arasındaki ikili mücadelede karar devam...

          Bülent Yıldırım: İhlal yok, devam kararı doğru.

          Deniz Çoban: Faul varsa bariz gol şansı. Sallai kırmızı görmeli ama ihlal yok, devam doğru.

          Bahattin Duran: İhlal yok, devam kararı doğru.

        • 18

          G.SARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

          Bülent Yıldırım: İkili mücadele esnasında top Adil'in altında sıkıştı, ele temas olsa bile yere düşerken kolu doğal. Asla penaltı düşünülmez.

          Deniz Çoban: Topu saklamak için yapmıyor, top eline değmesi için mücadele etti. Problemsiz. Devam etmeli.

          Bahattin Duran: Yere düşerken destek eli olacak, devam kararı olacak.

        • 19

          53.DK: OSIMHEN'IN GOLÜNDEKİ OFSAYT KARARI

          53. dakikada Osimhen'in golünde ofsayt kararı doğru mu?

          Deniz Çoban: Ofsayt kararı yanlış. Topa vuran Barış Alper ofsayt değil. Abdülkerim rakibiyle mücadeleye girmedi. Jest mimik yapmadı, etki tepki olay yok. Sadece ve sadece Abdülkerim'in varlığından ötürü Konyasporlu oyuncu yapacağı hamle de gecikti mi? Kuralda şu var; topa doğru hareketlenecek bir oyuncuyu, ofsayttaki oyuncu hareketlerini kısıtlarsa... Orada geçen ifadeye uyma ihtimali var. Abdülkerim, topun kendisine gelmediği için durdu. Guilherme geriye doğru gelip Abdülkerim'e çarpıp durmuyor ama Abdülkerim ile belli belirsiz bir teması var. Barış Alper kafayı vurdu, Abdülkerim'in bir hamlesi yok. Guilherme'nin de Barış Alper'e yetişecek durumu yok.

          Bülent Yıldırım: Subjektif kararlarda, 'sana göre bana göre' kararlarda, saha görevlisi bir karara hükmettiyse... Yardımcı hakem bayrağı çekti mi, VAR monitöre davet edemez. Hakemin kararı yanlış. Bence gol verilmeliydi.

          Bahattin Duran: Yardımcı hakem bu görüntüleri seyretse oyunu devam ettirirdi, doğru karar gol verilmesiydi.

        • 20

          AHMED KUTUCU'NUN SARI KART POZİSYONU

          Ahmed Kutucu'nun sarı kartında karar doğru mu?

          Deniz Çoban: Hakem çok işin içinde kaldı ve sağlıklı izleme şansı kalmadı. Bu pozisyonu çok izledim. Sarı doğru diyorum.

          Bülent Yıldırım: Tam oturmadı ama kayarak bir kontrolsüzlük yok. Dalışta dizini kontrolsüz kullandı diye düşündü. Hakemi eleştirmeyeceğim.

          Bahattin Duran: Hakem sarı demişse sarı kartı kabul ederim.

        • 21

          "TARTIŞMASIZ İKİNCİ SARI KART"

          Sarı kartlı Ahmed Kutucu'nun faulünde ikinci sarı kart gerekir mi?

          Bülent Yıldırım: Hiçbir tartışmaya gerek yok, kontrolsüz ve geç müdahale; tartışmasız ikinci sarı kart. Hakemin bunu atlamasını kabul etmek mümkün değil.

          Deniz Çoban: Tartışmasız ikinci sarı kart.

          Bahattin Duran: Net bir sarı kart, tartışmasız ikinci sarı kart.

        • 22

          "HALİL UMUT MELER 'GÖĞÜS' DEDİ"

          Ahmed Kutucu elle oynuyor mu, göğsüyle mi kontrol ediyor?

          Bülent Yıldırım: Elle oynama.

          Deniz Çoban: Elle oynama.

          Bahattin Duran: Halil Umut Meler 'göğüs' dedi, yanlış değerlendirdi.

        • 23

          HAKEMİN KARNESİ

          Deniz Çoban: 3 göstermiş, 6 tane sarı göstermemiş. Bir takım lehine değil, her iki takımın lehine aleyhine atlamış.

          Bahattin Duran: Ahmed Kutucu ihraç olmalıydı. Halil Umut Meler, Halil Umut Meler performansından çok uzaktı.

          Bülent Yıldırım: Formsuz, form tutmalı.

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