Eski hakemler değerlendirdi: Galatasaray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?

OĞULCAN - TORREIRA POZİSYONU

Oğulcan ve Torreira pozisyonu; yerdeyken Torreira'nın bir müdahalesi var mı?

Deniz Çoban: Torreira'nın kramponunun vidaları, Oğulcan'ın eline geldi. Bu bir kaza bence. Fakat, bu oyuncu henüz yerdeyken ve acı çekerken Halil Umut Meler oyunu başlatmamalı. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Şampiyonası'nda maç yönetti. Yerde oyuncu yatarken maçı başlatmamalı. Torreira'ya kart olmaz.

Bülent Yıldırım: Oyun başlamamalı. Öyle ya da böyle oyun başlamamalı. Bir kaza gibi geldi bana. Torreira'ya kart düşünmem.

Bahattin Duran: Faul de kart da düşünmem. Tek amacı topu tıklamak Torreira'nın.