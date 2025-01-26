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        Haberler Dünya Trump göreve başladıktan sonra ilk kez! Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti | Dış Haberler

        Trump göreve başladıktan sonra ilk kez! Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti

        Kuzey Kore, denizden karaya stratejik seyir füzelerini test etti. Son silah testi, ABD'de Donald Trump yönetiminin göreve başlamasından bu yana ilk olarak kayıtlara geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 11:25 Güncelleme: 26.01.2025 - 11:25
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        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
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        Kuzey Kore'nin denizden karaya stratejik seyir füzelerini test ettiği bildirildi.

        Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre iki seyir füzesi, 1500 kilometre mesafede sekiz biçimli eliptik bir yörüngeyi izleyerek hedefleri vurdu.

        Füze İdaresinden yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen füze testinin, "potansiyel düşmanlara karşı stratejik kontrol etkinliğini artırmak üzere ulusal savunma kabiliyetlerini inşa etme planlarının parçası olduğu" kaydedildi.

        Füze testini izleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, testin, "Kuzey Kore'nin caydırıcı savaş araçlarını daha fazla mükemmelleştirdiği" değerlendirmesinde bulundu.

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        Kim, "Kuzey Kore, sürdürülebilir ve kalıcı barışı ve istikrarı koruma misyonunu yerine getirmek için gelişmiş askeri güç temelini sorumlu şekilde güçlendirmek üzere daima çaba gösterecektir." ifadesini kullandı.

        Güney Kore ordusu da füze testini doğrularken dün sabah saatlerinde birden çok füzenin Kuzey Kore'nin iç bölgelerinden Sarı Deniz'e ateşlendiğinin tespit edildiğini bildirdi.

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        #kuzey kore
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