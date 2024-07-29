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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar - 29 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye güneşli ve sıcak bir gün geçirecek. Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak beklenirken, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege ve Güneydoğu Anadolu'da poyraz etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 07:23 Güncelleme: 29.07.2024 - 07:23
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        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatlerinde Rize ve Artvin kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara’nın güneybatısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 39°

        Antalya

        Güneşli 40°

        Trabzon

        Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 33°

        Adana

        Güneşli 39°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 26°
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        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; akşam ilk saatlerinde Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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