Kavurucu yaz sıcaklarına meydan okuyun: Yaz sıcağına karşı evinizde doğal yollarla serinlemenin 8 yolu!

Hızlıca serinlemek için bu soğutulmuş şişeyi veya paketi alnınıza veya ensenize yerleştirin. Daha rahat uyumak için yatarken ayaklarınızın altına soğuk bir şişe veya buz torbası da koyabilirsiniz. Cildinizi korumak için donmuş buz paketlerini ince bir havluyla sarın.