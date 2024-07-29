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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: 3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor | Son dakika haberleri

        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor

        Adana ve Antalya'da dün çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kahramanmaraş'ta çıkan yangın ise sabah saatlerinde kontrol altına alındı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.07.2024 - 07:43 Güncelleme: 29.07.2024 - 08:30
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        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
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        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dün başlayan ve hala devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Adana ve Antalya itfaiye ekipleri yoğun mesai harcıyor. Kahramanmaraş'ta çıkan yangın ise kontrol altına alındı.

        Adana'nın Kozan, Antalya'nın Serik ve Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçelerinde çıkan yangın devam ediyor.

        ADANA'DA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

        Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 3 helikopter, 2 uçak, 50 arasöz ve su tankı, 5 iş makinası ile çok sayıda personel yönlendirildi.

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        Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan bir yangın. Ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahale devam ediyor." dedi.

        Arslanköylü, yangın nedeniyle tedbir amaçlı bazı evlerin boşaltıldığını söyledi.

        SERİK'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

        Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için yapılan çalışmalar sürüyor.

        Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale gece boyunca devam etti.

        Orman Genel Müdürlüğüne bağlı gece görüşlü 2 helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Dün kısmen kontrol altına alınan yangının, ekiplerin gece boyunca süren müdahalesiyle çok fazla ilerlemediği öğrenildi.

        Gün ağarması ile iki yangın söndürme helikopterinin daha çalışmalara destek vermeye başladığı bildirildi.

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        KAHRAMANMARAŞ KONTROL ALTINDA

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'na yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün öğlen yangın çıktı.

        Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına müdahale etti.

        Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AA muhabirine, yangın söndürme çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

        Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için geceye rağmen seferber olduğunu aktaran Karartı, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye ve Hatay'dan yangın için takviye ekipler geldiğini söyledi.

        Yangında 80 hektarın üzerinde alanın zarar gördüğünü ifade eden Karartı, 25 arazöz, 4 iş makinesi toplam 61 araç ve 167 personelle yangına müdahale edildiğini bildirdi.

        Yaklaşık 18 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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