HABERTURK.COM

Microsoft'un oyun devi Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara satın alacağını duyurması Sony hisselerinde sert düşüşe yol açtı.

Söz konusu satın almanın ardından Microsoft, Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline gelecek.

Microsoft ile Japon Sony uzun yıllardır oyun konsolları Xbox ve PlayStation aracılığıyla sıkı bir rekabet içerisindeydi.

ABD'li şirket, Activision Blizzard'ı bünyesine katarak Call of Duty ve World of Warcraft gibi popüler oyunları portfolyosuna ekledi. Bu durumun konsol rekabetinde Microsoft'a Sony karşısında avantaj sağlaması bekleniyor.

13 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Bu sebeple satın alma açıklamasından bu yana Sony hisselerinde sert düşüşler yaşanıyor. Sony hisselerinde günlük düşüş yüzde 12.8'i buldu. Bu Sony hisselerinde 2008'den bu yana gerçekleşen en sert günlük düşüş oldu.

Bu düşüşle beraber Sony'nin piyasa değeri yaklaşık 20 milyar dolar eriyerek 136 milyar dolara geriledi.