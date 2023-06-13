"Metaverse'in Türkiye ekonomisine katkısı 37,5 milyar dolar olacak"

Özellikle pandemi döneminde online teknolojiler her zaman olduğundan çok daha hızlı gelişim gösterdi. Metaverse dünyası da o dönemin ön plana çıkan yeniliklerinden olmuştu. Online toplantılardan, organizasyonlara, e-spordan, e-ticarete ve oyunlara kadar birçok farklı etkinlik, Metaverse'ün sanal dünyasında yapılmaya başlandı.

Pandemi sonrası dönemde Metaverse dünyası pandeminin başlarındaki popülerliğini bir miktar geride bırakmaya başlarken, yapay zekâ atılımındaki yeniliklerle birlikte yeniden (VR) sanal gerçeklik ve (AR) artırılmış gerçeklik dünyaları büyümeye başlıyor. Öyle ki, Metaverse dünyasının ülke ekonomilerine de katkısının oldukça büyük olacağı vurgulanıyor.

"DÜNYADA 13 TRİLYON DOLARA VARAN BİR DEĞER"

Metaverse dünyasının geleceğini gerçekleştirilen basın toplantısında değerlendiren GoArt Metaverse Kurucusu ve CEO’su Burak Soylu, "Metaverse’ün e-ticaret, perakende, turizm, kültür-sanat eğitim, oyun ve e-spor başta olmak üzere farklı sektörler aracılığıyla Türkiye'ye potansiyel ekonomik katkısının 2035 yılına kadar 37,5 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Tüketicinin alışveriş deneyimini de iyileştiriyor ve artık üç boyutlu bir dünyaya geçiyoruz. Metaverse’ün 2030 yılında kadar tüm dünyada 8 ila 13 trilyon dolar arasında bir değere ve 5 milyar kullanıcıya erişmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Deloitte’un Metaverse ekosisteminin Türkiye’ye olası ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini ortaya koyduğu “Metaverse’ün Türkiye İçin Potansiyel Değeri” araştırmasına göre Metaverse potansiyel olarak Türkiye’ye 2035 için öngörülen GSYH’nin yüzde 1,3 ila yüzde 2,4’ü kadar bir ekonomik değer sağlayacak. Oluşacak bu ekonomik etkiden öncelikle yararlanacak sektörler arasında e-ticaret, perakende, turizm, kültür, eğitim, oyun ve e-spor ön sıralarda yer alıyor.

1 MİLYON KULLANICI HEDEFİ

Burak Soylu, Metaverse ekonomisi dünyada ve Türkiye’de büyümeye devam ediyor. Bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan araştırmlar dünya genelinde insanların yüzde 90’a yakınının metaverse platformuna ilgisi olduğunu gösteriyor. Ayrıca Türkiye’de 10 kişiden 7’sinin Metaverse kavramına ilgi duyduğunu, araştırdığını ya da bu evrende yer aldığını ortaya koyuyor.

Bugün itibariyle 100 binden den fazla kullanıcımız bulunuyor. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 100 büyüme gösterdik. 2022 yılını pozitif bir nakit akışı ile tamamladık. 2024 yılında geçen yıla göre 2 kat büyüme hedefliyoruz. Ayrıca müşteri portföyümüzü de yaklaşık olarak 1 milyon kullanıcıya çıkarmayı amaçlıyoruz.

ÖNERİLEN VİDEO