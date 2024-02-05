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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak - Para Haberleri

        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak. Döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) ise tarih uzatıldı. TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru üzerinden gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 00:26 Güncelleme: 05.02.2024 - 00:40
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        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak.

        TCMB'nin konuya ilişkin duyurusu yayımlandı.

        AA'nın haberine göre, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına 3 ayda bir faiz uygulanacak.

        Katılım bankalarının TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında, benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacak.

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        DÖVİZ DÖNÜŞÜMLÜ KKM'DE TARİH UZATILDI

        Döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) tarih uzatıldı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Kur Korumalı Mevduat Hesabı kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ocak 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

        Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin altın, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarından vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüşüm için esas alınacak bakiyelerle ilgili daha önce belirlenen tarihlerde herhangi bir güncelleme yapılmadı.

        TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru üzerinden gerçekleştirilecek.

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