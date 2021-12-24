Kur Korumalı TL Mevduat planı belli oldu. Yeni ekonomik paketten yararlanmak isteyenler merak içerisinde "Merkez Bankası dolar alış - satış kuru açıklandı. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan detaylar...
'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın devreye alındığının bildirildiği açıklamada şu bilgiler yer aldı:
"Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.
MERKEZ BANKASI ALIŞ - SATIŞ KUR SAATİ
Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlandı.
23 ARALIK DOLAR KURU BELİRLENDİ
Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından Euro alışta 13,1862 TL, satışta ise 13,2100 TL ve Dolar ise alışta 11,6399 TL ve satışta ise 11,6609 TL olarak açıklandı.
Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır
Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır"
MEVDUAT HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?
Örneğin 22 Aralık 2021 tarihinde asgari olarak uygulanabilecek %14 faiz oranı üzerinden bir 100 bin TL tutarında 3 ay vadeli mevduat hesabı açtınız. Bunun 3 aylık dönemsel getirisi %3.5, parayı yatırdığınız tarihte ise dolar/TL kuru 12 seviyesinde. Vade tarihi olan 22 Mart 2022’de normalde dönemsel getiriniz %3.5 dönemsel faiz üzerinden 3.500 TL. Ana para + faiz ile vade sonunda hesap bakiyeniz 103.500 TL olacaktı. Ancak bu dönemde dolar/TL kuru 12’den 15’e artış gösterdi (%25 artış). Kur %3.5 altında artsaydı, sadece anaparanıza %3.5 dönemsel faiz eklenecekti. Kur artışı daha fazla olduğu için ise siz bu dönemde döviz kuru kadar artışı alacaksınız. %3.5 üzerindeki artışlar (12 kur seviyesinden hesaplarsak 12.42 seviyesi üzerine artış) döviz kuru farkı ödemesine konu olacak ve direkt olarak döviz getirisini ana paranızın üzerine getiri olarak elde edeceksiniz. Yani Ana para + kur farkı ödemesi ile hesap bakiyeniz 125 bin TL olacak.
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