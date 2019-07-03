Konut veya işyeri kira sözleşmeleri bu ay içerisinde yenilenecek kiracılara ne kadar zam yapılacağı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Kira artış oranlarının üst sınırı 12 aylık enflasyon oranlarının ortalamasına göre belirleniyor. Temmuz ayı kira artış oranı haberimizde.

TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR? 2019

Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandı. Haziran ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0.03 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 15.72 oldu.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 artış gerçekleşti.

Yani Temmuz ayında kiracısına zam yapacak gayrimenkul sahipleri en fazla yüzde 19.88 oranında zam yapabilir.