03 TEMMUZ 2019
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Son dakika haberi: Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

Son dakika... Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla, memur maaşları ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emekli aylıklarına temmuz ayında yapılacak artışlar belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 6 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 5.01 oranında artırılacak. En düşük emekli memur aylığı 2 bin 379 liradan 2 bin 522 liraya yükselecek. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, temmuz ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılan artış sonrası kimin ne kadar maaş alacağını yazdı.

03.07.2019 - 10:01 | Güncelleme: İş-Yaşam
son dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2019’un ilk yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019’un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.01 oranında zam yapılacak. Bu artışla 2000 öncesi emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 888 TL’den bin 983 TL’ye, 2000 sonrası emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 125 TL’den bin 181 TL’ye; en düşük BAĞ-KUR aylığı bin 690 TL’den bin 775 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 190 TL’den bin 250 TL’ye yükselecek.

 

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI  
(TL)  
 OcakTemmuz
SSK (2000 ÖNCESİ) 1.8881.983  
SSK (2000 SONRASI)1.1251.181  
BAĞ-KUR (ESNAF)1.6901.775  
BAĞ-KUR (TARIM)1.1901.250  
MEMUR2.3792.522

 

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede geçen yıl temmuzda yüzde 9.17, bu yılın ocak ayında da yüzde 10.19 oranında zam yapılmıştı.

MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 6 ZAM

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 723 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 379 liradan 2 bin 522 liraya yükselecek.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI  
(TL)  
 OcakTemmuz
Müsteşar (1/1)8.5739.088  
Genel müdür (1/1)7.5788.033  
Şube müdürü (Lisans - 1/4)2.9083.083  
Memur (Lisans - 1/4)2.8453.016  
Öğretmen (1/4)2.9263.102  
Kaymakam 1. sınıf (1/4)4.9675.266  
Başkomiser (1/4)3.0263.208  
Polis memuru (8/1)3.0263.208  
Hemşire (Lisans - 1/4)2.8443.015  
Mühendis (1/4)3.5683.782  
Teknisyen (Lise -1/4)2.4832.632  
Profesör (1/4)6.7877.195  
Araştırma görevlisi (1/4)3.5663.780  
İmam-hatip2.9263.102  
Avukat (1/4)2.9263.102  
En düşük memur emekli aylığı2.3792.522  
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir  

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl temmuz ayında yüzde 8.65, bu yılın ocak ayında da yüzde 10.69 oranında artış yapıldı.

Aşağıda memur maaş tablosuna yer verdik. Tabloda yer alan rakamlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ocak ayında açıkladığı verilere dayanarak hesaplanmıştır. Bakanlığın açıkladığı rakamlara aile ve çocuk yardımları ile yan ödemeler dahildir. Her unvan ve derecenin en yüksek maaş ödemeleri dikkate alınmaktadır.  

MEMUR MAAŞLARI  
(Net / TL)  
   
UNVAN VE DERECEOcakTemmuz
Genel müdür (1/4)11.690  12.393  
Şube müdürü (Lisans - 1/4)6.146  6.515  
Memur (Lisans - 9/1)3.786  4.014  
Öğretmen (1/4)4.737  5.022  
Kaymakam 1. sınıf (1/4)10.722  11.366  
Başkomiser (3/1)6.142  6.511  
Polis memuru (8/1)5.375  5.698  
Uzman doktor (1/4)7.308  7.747  
Hemşire (Lisans - 5/1)4.595  4.871  
Mühendis (1/4)6.274  6.651  
Teknisyen (Lise - 11/1)3.941  4.178  
Profesör (1/4)10.100  10.707  
Araştırma görevlisi (7/1)5.956  6.314  
Vaiz (1/4)4.924  5.220  
Avukat (1/4)5.990  6.350  
En düşük memur maaşı3.512  3.723  
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