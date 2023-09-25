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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi İstihdam kan kaybediyor - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Sigortalı çalışan sayısı azaldı

        Şubat ayında meydana gelen depremden sonra başlayan istihdamdaki kan kaybı haziran ayında da devam etti. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerine göre, sigortalı çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre haziran ayında 786 bin kişi azaldı. En yüksek istihdam kaybı 218 bin kişiyle İstanbul'da yaşandı. Sağlık, eğitim, tekstil ve giyim sektörleri istihdam kaybında başı çekti. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Ahmet Kıvanç
        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 25.09.2023 - 07:15 Güncelleme: 25.09.2023 - 07:15
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        İstihdam kan kaybediyor
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        Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl haziranda 31 milyon 409 bin, temmuzda 30 milyon 715 bin kişi olan toplam istihdam bu yılın aynı aylarında sırasıyla 31 milyon 674 bin ve 31 milyon 873 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise geçen yıl haziranda yüzde 9.7, temmuzda yüzde 10,6 iken bu yılın aynı aylarında sırasıyla yüzde 9.0 ve yüzde 9.7 olarak gerçekleşti. TÜİK’in istihdam verileri kayıtlı ve kayıt dışı çalışanlar ile kendi adına çalışanlar (esnaf) ve kamu çalışanlarını da kapsıyor.

        Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bir ay geriden gelen verilerine göre, haziran ayında toplam sigortalı çalışan sayısı 25 milyon 324 bin kişi. İşçi statüsünde çalışanların sayısı ise 18 milyon 556 bin kişi. Bunlardan stajyer, çırak, kursiyer gibi kişiler çıkartıldıktan sonra kalan 4a’lı (SSK) zorunlu sigortalı sayılarında bu yıl nisan ayından itibaren geçen yılın aynı ayına göre düşüş yaşanıyor.

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        Geçen yılın aynı ayına göre zorunlu sigortalı işçi sayısı ocak ayında 612.7 bin, şubat ayında 803.4 bin, mart ayında ise 600 bin kişi arttı. İzleyen aylardan itibaren ise düşmeye başladı. Zorunlu sigortalı işçi sayısı nisanda 404.5 bin, mayısta 765.9 bin, haziran ayında da 786 bin kişi azaldı.

        Aylara göre 4a'lı zorunlu sigortalılar :

        2022 2023 Fark
        Ocak 15.940.624 16.553.356 612.732
        Şubat 15.996.438 16.799.891 803.453
        Mart 16.252.858 16.852.877 600.019
        Nisan 16.405.802 16.001.328 -404.474
        Mayıs 16.687.567 15.921.652 -765.915
        Haziran 16.968.248 16.182.292 -785.956

        İSTİHDAM 75 İLDE AZALDI

        Haziran ayı verilerine bakıldığında, deprem yaşanan illerdeki istihdam kaybının hala devam ettiği görülüyor. Depremden etkilenen 11 ildeki istihdam kaybı Hatay’da 34.037, Kahramanmaraş’ta 33.903, Malatya’da 20.423, Adana’da 12.384, Şanlıurfa’da 11.325, Elazığ’da 6.328, Gaziantep’te 4.676, Osmaniye’de 4.166, Diyarbakır’da 3.894, Adıyaman’da 217 oldu. Kilis’te ise istihdam 150 kişi arttı.

        İstihdam kaybında ilk sırayı 218.862 kişiyle İstanbul aldı. Bu ilin ardından istihdam kaybında ilk sırada yer alan iller şöyle oldu: İzmir 59.522, Ankara 50.248, Bursa 50.065, Kocaeli 21.777. Toplam 75 ilde istihdam azalırken, 6 ilde arttı. İstihdamı artan iller şöyle: Antalya 36.996, Tekirdağ 24.623, Denizli 21.594, Muğla 7.443, Mersin 2.712, Nevşehir 2.

        İllere göre istihdam:

        2022 Haziran 2023 Haziran Fark
        ADANA 349.511 337.127 -12.384
        ADIYAMAN 69.418 69.201 -217
        AFYONKARAHİSAR 105.386 99.297 -6.089
        AĞRI 34.991 30.057 -4.934
        AMASYA 47.353 45.698 -1.655
        ANKARA 1.271.854 1.221.606 -50.248
        ANTALYA 749.617 786.613 36.996
        ARTVİN 29.118 25.035 -4.083
        AYDIN 190.764 190.168 -596
        BALIKESİR 218.000 211.596 -6.404
        BİLECİK 53.576 49.431 -4.145
        BİNGÖL 31.928 29.204 -2.724
        BİTLİS 37.480 35.119 -2.361
        BOLU 67.210 61.790 -5.420
        BURDUR 37.417 34.909 -2.508
        BURSA 790.236 740.171 -50.065
        ÇANAKKALE 100.238 96.259 -3.979
        ÇANKIRI 31.683 30.376 -1.307
        ÇORUM 66.712 63.080 -3.632
        DENİZLİ 218.701 197.107 -21.594
        DİYARBAKIR 187.283 183.389 -3.894
        EDİRNE 69.430 64.880 -4.550
        ELAZIĞ 82.990 76.662 -6.328
        ERZİNCAN 34.505 32.878 -1.627
        ERZURUM 96.227 86.183 -10.044
        ESKİŞEHİR 194.769 184.802 -9.967
        GAZİANTEP 366.687 362.011 -4.676
        GİRESUN 61.515 57.406 -4.109
        GÜMÜŞHANE 15.999 14.171 -1.828
        HAKKARİ 27.138 23.963 -3.175
        HATAY 196.427 162.390 -34.037
        ISPARTA 67.206 63.184 -4.022
        MERSİN 318.562 321.274 2.712
        İSTANBUL 4.639.899 4.421.037 -218.862
        İZMİR 1.046.454 986.932 -59.522
        KARS 26.069 23.530 -2.539
        KASTAMONU 57.916 54.306 -3.610
        KAYSERİ 259.960 239.794 -20.166
        KIRKLARELİ 75.941 70.612 -5.329
        KIRŞEHİR 29.336 26.840 -2.496
        KOCAELİ 607.548 585.771 -21.777
        KONYA 366.073 348.090 -17.983
        KÜTAHYA 98.058 91.273 -6.785
        MALATYA 121.965 101.542 -20.423
        MANİSA 279.595 266.944 -12.651
        KAHRAMANMARAŞ 175.521 141.618 -33.903
        MARDİN 106.257 103.993 -2.264
        MUĞLA 307.217 314.660 7.443
        MUŞ 32.823 28.834 -3.989
        NEVŞEHİR 49.562 49.564 2
        NİĞDE 42.355 41.444 -911
        ORDU 99.438 95.003 -4.435
        RİZE 59.604 56.263 -3.341
        SAKARYA 216.374 209.847 -6.527
        SAMSUN 202.647 197.589 -5.058
        SİİRT 32.169 29.011 -3.158
        SİNOP 31.250 29.501 -1.749
        SİVAS 86.398 79.154 -7.244
        TEKİRDAĞ 328.700 304.077 -24.623
        TOKAT 70.243 67.112 -3.131
        TRABZON 127.601 125.268 -2.333
        TUNCELİ 9.931 9.390 -541
        ŞANLIURFA 175.618 164.293 -11.325
        UŞAK 75.345 65.808 -9.537
        VAN 110.964 107.016 -3.948
        YOZGAT 44.711 39.973 -4.738
        ZONGULDAK 102.227 97.333 -4.894
        AKSARAY 61.377 57.803 -3.574
        BAYBURT 10.159 8.652 -1.507
        KARAMAN 43.843 39.365 -4.478
        KIRIKKALE 40.508 37.446 -3.062
        BATMAN 93.689 86.436 -7.253
        ŞIRNAK 55.511 51.450 -4.061
        BARTIN 32.478 31.485 -993
        ARDAHAN 9.707 8.629 -1.078
        IĞDIR 19.378 17.690 -1.688
        YALOVA 78.565 82.857 4.292
        KARABÜK 39.212 36.122 -3.090
        KİLİS 19.201 19.351 150
        OSMANİYE 63.213 63.006 -207
        DÜZCE 85.707 81.541 -4.166
        TOPLAM 16.968.248 16.182.292 -785.956

        İSTİHDAM KAYBINDA SAĞLIK SEKTÖRÜ İLK SIRADA

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        İstihdam kaybında insan sağlığı sektörü 134.226 kişiyle ilk sırayı aldı. Bu sektörü tekstil (94.636), eğitim (66.172), giyim (56.567), perakende ticaret (52.384), toptan ticaret (47.867), fabrikasyon metal ürünleri imalatı (36.355), gıda imalatı (31.430) sektörleri izledi.

        Genel olarak sektörlerin çoğunda istihdam kaybı yaşanırken, bazı sektörlerde ise istihdam arttı. İstihdam artışı sağlayan sektörler arasında bina inşaatı 76.330 kişiyle ilk sırayı aldı. Ayrıca, binalarla ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi (52.110), konaklama (20.121) , bilgisayar programlama (12.375), seyahat acentesi tur operatörü (9.918) sektörlerinde de istihdam artışı sağlandı.

        Faaliyet kollarına göre istihdam:

        2022 Haziran 2023 Haziran Fark
        Bitkisel Ve Hayvansal Üretim İle Avcılık Ve İlgili Hizmet Faal. 126.945 120.036 -6.909
        Ormancılık İle Endüstriyel Ve Yakacak Odun Üretimi 41.379 34.972 -6.407
        Balıkçılık Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği 11.428 11.890 462
        Kömür Ve Linyit Çıkartılması 40.150 39.569 -581
        Ham Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarımı 2.105 2.218 113
        Metal Cevherleri Madenciliği 36.135 32.491 -3.644
        Diğer Madencilik Ve Taş Ocakçılığı 68.641 58.725 -9.916
        Madenciliği Destekleyici Hizmet Faaliyetleri 12.900 12.726 -174
        Gıda Ürünlerinin İmalatı 532.581 501.151 -31.430
        İçeceklerin İmalatı 19.100 16.745 -2.355
        Tütün Ürünleri İmalatı 7.007 6.184 -823
        Tekstil Ürünlerinin İmalatı 505.282 410.646 -94.636
        Giyim Eşyalarının İmalatı 731.258 674.691 -56.567
        Deri Ve İlgili Ürünlerin İmalatı 76.875 74.818 -2.057
        Ağaç, Ağaç Ür. Ve Mantar Ür.İmalatı (Mobilya Hariç); Saz, Saman Ve Benzeri Malzemelerden Örülerek Yapılan Eşyaların İmalatı 76.091 69.282 -6.809
        Kağıt Ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı 76.904 68.672 -8.232
        Kayıtlı Medyanın Basılması Ve Çoğaltılması 49.024 41.853 -7.171
        Kok Kömürü Ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 9.610 8.892 -718
        Kimyasalların Ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı 112.323 103.230 -9.093
        Temel Eczacılık Ürünlerinin Ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı 39.026 38.618 -408
        Kauçuk Ve Plastik Ürünlerin İmalatı 255.020 230.414 -24.606
        Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı 248.219 220.632 -27.587
        Ana Metal Sanayii 195.817 175.109 -20.708
        Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç) 435.374 399.019 -36.355
        Bilgisayarların, Elektronik Ve Optik Ürünlerin İmalatı 56.245 56.652 407
        Elektrikli Teçhizat İmalatı 189.357 184.231 -5.126
        Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ve Ekipman İmalatı 215.916 207.139 -8.777
        Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) Ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı 248.560 248.400 -160
        Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı 84.495 89.865 5.370
        Mobilya İmalatı 193.479 175.595 -17.884
        Diğer İmalatlar 85.962 83.018 -2.944
        Makine Ve Ekipmanların Kurulumu Ve Onarımı 166.723 162.117 -4.606
        Elektrik, Gaz, Buhar Ve Havalandırma Sistemi Üretim Ve Dağıtımı 117.936 115.128 -2.808
        Suyun Toplanması, Arıtılması Ve Dağıtılması 10.917 10.887 -30
        Kanalizasyon 23.950 21.738 -2.212
        Atığın Toplanması, Islahı Ve Bertarafı Faaliyetleri; Maddelerin Geri Kazanımı 90.576 85.152 -5.424
        İyileştirme Faaliyetleri Ve Diğer Atık Yönetimi Hizmetleri 6.906 7.880 974
        Bina İnşaatı 1.042.880 1.119.210 76.330
        Bina Dışı Yapıların İnşaatı 319.453 309.670 -9.783
        Özel İnşaat Faaliyetleri 298.840 291.145 -7.695
        Motorlu Kara Taşıtlarının Ve Motosikletlerin Toptan Ve Perakende Ticareti İle Onarımı 264.378 255.032 -9.346
        Toptan Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) 810.529 762.662 -47.867
        Perakende Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) 1.541.190 1.488.806 -52.384
        Kara Taşımacılığı Ve Boru Hattı Taşımacılığı 640.657 608.250 -32.407
        Su Yolu Taşımacılığı 21.472 21.520 48
        Hava Yolu Taşımacılığı 30.663 35.332 4.669
        Taşımacılık İçin Depolama Ve Destekleyici Faaliyetler 309.166 297.617 -11.549
        Posta Ve Kurye Faaliyetleri 74.804 72.948 -1.856
        Konaklama 482.568 502.689 20.121
        Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetleri 794.392 783.374 -11.018
        Yayımcılık Faaliyetleri 26.251 25.217 -1.034
        Sinema Filmi, Video Ve Televizyon Programları Yapımcılığı, Ses Kaydı Ve Müzik Yayımlama Faaliyetleri 18.934 17.708 -1.226
        Programcılık Ve Yayıncılık Faaliyetleri 12.047 10.720 -1.327
        Telekomünikasyon 29.545 27.432 -2.113
        Bilgisayar Programlama, Danışmanlık Ve İlgili Faal. 153.146 165.521 12.375
        Bilgi Hizmet Faaliyetleri 23.713 23.603 -110
        Finansal Hizmet Faal. (Sigorta Ve Emeklilik Fonları Hariç) 88.688 85.411 -3.277
        Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Fonları (Zorunlu Sosyal Güvenlik Hariç) 25.611 25.813 202
        Finansal Hizmetler İle Sigorta Faaliyetleri İçin Yardımcı Faaliyetler 59.807 60.797 990
        Gayrimenkul Faaliyetleri 171.467 156.964 -14.503
        Hukuk Ve Muhasebe Faaliyetleri 171.631 153.909 -17.722
        İdare Merkezi Faaliyetleri; İdari Danışmanlık Faaliyetleri 215.976 206.761 -9.215
        Mimarlık Ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Test Ve Analiz Faal. 187.118 180.668 -6.450
        Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri 17.324 17.745 421
        Reklamcılık Ve Piyasa Araştırması 60.236 57.524 -2.712
        Diğer Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler 51.553 51.430 -123
        Veterinerlik Hizmetleri 11.588 11.446 -142
        Kiralama Ve Leasing Faaliyetleri 27.822 27.218 -604
        İstihdam Faaliyetleri 98.628 100.708 2.080
        Seyahat Acentesi, Tur Operatörü Ve Diğer Rezervasyon Hizmetleri Ve İlgili Faal. 64.576 74.494 9.918
        Güvenlik Ve Soruşturma Faaliyetleri 230.881 223.617 -7.264
        Binalar İle İlgili Hizmetler Ve Çevre Düzenlemesi Faaliyetleri 490.811 542.921 52.110
        Büro Yönetimi, Büro Destek Ve İş Destek Faaliyetleri 489.312 458.349 -30.963
        Kamu Yönetimi Ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik 306.692 253.335 -53.357
        Eğitim 687.758 621.586 -66.172
        İnsan Sağlığı Hizmetleri 885.678 751.452 -134.226
        Yatılı Bakım Faaliyetleri 50.280 46.732 -3.548
        Barınacak Yer Sağlanmaksızın Verilen Sosyal Hizmetler 71.328 74.864 3.536
        Yaratıcı Sanatlar, Gösteri Sanatları Ve Eğlence Faaliyetleri 15.114 13.912 -1.202
        Kütüphaneler, Arşivler, Müzeler Ve Diğer Kültürel Faaliyetler 5.118 4.249 -869
        Kumar Ve Müşterek Bahis Faaliyetleri 5.606 5.037 -569
        Spor Faaliyetleri, Eğlence Ve Dinlence Faaliyetleri 58.965 59.419 454
        Üye Olunan Kuruluşların Faaliyetleri 73.424 57.682 -15.742
        Bilgisayarların, Kişisel Eşyaların Ve Ev Eşyalarının Onarımı 55.188 50.321 -4.867
        Diğer Hizmet Faaliyetleri 127.950 128.205 255
        Ev İçi Çalışan Personelin İşverenleri Olarak Hanehalklarının Faaliyetleri 16.908 22.148 5.240
        Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak Üretilen Ayrım Yapılmamış Mal Ve Hizmetler 407 328 -79
        Uluslararası Örgütler Ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri 4.822 4.525 -297
        Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 Günden Fazla Çalışanlar 45.137 33.881 -11.256
        Toplam 16.968.248 16.182.292 -785.956
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