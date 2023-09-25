İstihdam kan kaybediyor

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl haziranda 31 milyon 409 bin, temmuzda 30 milyon 715 bin kişi olan toplam istihdam bu yılın aynı aylarında sırasıyla 31 milyon 674 bin ve 31 milyon 873 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise geçen yıl haziranda yüzde 9.7, temmuzda yüzde 10,6 iken bu yılın aynı aylarında sırasıyla yüzde 9.0 ve yüzde 9.7 olarak gerçekleşti. TÜİK’in istihdam verileri kayıtlı ve kayıt dışı çalışanlar ile kendi adına çalışanlar (esnaf) ve kamu çalışanlarını da kapsıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bir ay geriden gelen verilerine göre, haziran ayında toplam sigortalı çalışan sayısı 25 milyon 324 bin kişi. İşçi statüsünde çalışanların sayısı ise 18 milyon 556 bin kişi. Bunlardan stajyer, çırak, kursiyer gibi kişiler çıkartıldıktan sonra kalan 4a’lı (SSK) zorunlu sigortalı sayılarında bu yıl nisan ayından itibaren geçen yılın aynı ayına göre düşüş yaşanıyor.

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Geçen yılın aynı ayına göre zorunlu sigortalı işçi sayısı ocak ayında 612.7 bin, şubat ayında 803.4 bin, mart ayında ise 600 bin kişi arttı. İzleyen aylardan itibaren ise düşmeye başladı. Zorunlu sigortalı işçi sayısı nisanda 404.5 bin, mayısta 765.9 bin, haziran ayında da 786 bin kişi azaldı.

Aylara göre 4a'lı zorunlu sigortalılar :

2022 2023 Fark Ocak 15.940.624 16.553.356 612.732 Şubat 15.996.438 16.799.891 803.453 Mart 16.252.858 16.852.877 600.019 Nisan 16.405.802 16.001.328 -404.474 Mayıs 16.687.567 15.921.652 -765.915 Haziran 16.968.248 16.182.292 -785.956

İSTİHDAM 75 İLDE AZALDI

Haziran ayı verilerine bakıldığında, deprem yaşanan illerdeki istihdam kaybının hala devam ettiği görülüyor. Depremden etkilenen 11 ildeki istihdam kaybı Hatay’da 34.037, Kahramanmaraş’ta 33.903, Malatya’da 20.423, Adana’da 12.384, Şanlıurfa’da 11.325, Elazığ’da 6.328, Gaziantep’te 4.676, Osmaniye’de 4.166, Diyarbakır’da 3.894, Adıyaman’da 217 oldu. Kilis’te ise istihdam 150 kişi arttı.

İstihdam kaybında ilk sırayı 218.862 kişiyle İstanbul aldı. Bu ilin ardından istihdam kaybında ilk sırada yer alan iller şöyle oldu: İzmir 59.522, Ankara 50.248, Bursa 50.065, Kocaeli 21.777. Toplam 75 ilde istihdam azalırken, 6 ilde arttı. İstihdamı artan iller şöyle: Antalya 36.996, Tekirdağ 24.623, Denizli 21.594, Muğla 7.443, Mersin 2.712, Nevşehir 2.

İllere göre istihdam:

2022 Haziran 2023 Haziran Fark ADANA 349.511 337.127 -12.384 ADIYAMAN 69.418 69.201 -217 AFYONKARAHİSAR 105.386 99.297 -6.089 AĞRI 34.991 30.057 -4.934 AMASYA 47.353 45.698 -1.655 ANKARA 1.271.854 1.221.606 -50.248 ANTALYA 749.617 786.613 36.996 ARTVİN 29.118 25.035 -4.083 AYDIN 190.764 190.168 -596 BALIKESİR 218.000 211.596 -6.404 BİLECİK 53.576 49.431 -4.145 BİNGÖL 31.928 29.204 -2.724 BİTLİS 37.480 35.119 -2.361 BOLU 67.210 61.790 -5.420 BURDUR 37.417 34.909 -2.508 BURSA 790.236 740.171 -50.065 ÇANAKKALE 100.238 96.259 -3.979 ÇANKIRI 31.683 30.376 -1.307 ÇORUM 66.712 63.080 -3.632 DENİZLİ 218.701 197.107 -21.594 DİYARBAKIR 187.283 183.389 -3.894 EDİRNE 69.430 64.880 -4.550 ELAZIĞ 82.990 76.662 -6.328 ERZİNCAN 34.505 32.878 -1.627 ERZURUM 96.227 86.183 -10.044 ESKİŞEHİR 194.769 184.802 -9.967 GAZİANTEP 366.687 362.011 -4.676 GİRESUN 61.515 57.406 -4.109 GÜMÜŞHANE 15.999 14.171 -1.828 HAKKARİ 27.138 23.963 -3.175 HATAY 196.427 162.390 -34.037 ISPARTA 67.206 63.184 -4.022 MERSİN 318.562 321.274 2.712 İSTANBUL 4.639.899 4.421.037 -218.862 İZMİR 1.046.454 986.932 -59.522 KARS 26.069 23.530 -2.539 KASTAMONU 57.916 54.306 -3.610 KAYSERİ 259.960 239.794 -20.166 KIRKLARELİ 75.941 70.612 -5.329 KIRŞEHİR 29.336 26.840 -2.496 KOCAELİ 607.548 585.771 -21.777 KONYA 366.073 348.090 -17.983 KÜTAHYA 98.058 91.273 -6.785 MALATYA 121.965 101.542 -20.423 MANİSA 279.595 266.944 -12.651 KAHRAMANMARAŞ 175.521 141.618 -33.903 MARDİN 106.257 103.993 -2.264 MUĞLA 307.217 314.660 7.443 MUŞ 32.823 28.834 -3.989 NEVŞEHİR 49.562 49.564 2 NİĞDE 42.355 41.444 -911 ORDU 99.438 95.003 -4.435 RİZE 59.604 56.263 -3.341 SAKARYA 216.374 209.847 -6.527 SAMSUN 202.647 197.589 -5.058 SİİRT 32.169 29.011 -3.158 SİNOP 31.250 29.501 -1.749 SİVAS 86.398 79.154 -7.244 TEKİRDAĞ 328.700 304.077 -24.623 TOKAT 70.243 67.112 -3.131 TRABZON 127.601 125.268 -2.333 TUNCELİ 9.931 9.390 -541 ŞANLIURFA 175.618 164.293 -11.325 UŞAK 75.345 65.808 -9.537 VAN 110.964 107.016 -3.948 YOZGAT 44.711 39.973 -4.738 ZONGULDAK 102.227 97.333 -4.894 AKSARAY 61.377 57.803 -3.574 BAYBURT 10.159 8.652 -1.507 KARAMAN 43.843 39.365 -4.478 KIRIKKALE 40.508 37.446 -3.062 BATMAN 93.689 86.436 -7.253 ŞIRNAK 55.511 51.450 -4.061 BARTIN 32.478 31.485 -993 ARDAHAN 9.707 8.629 -1.078 IĞDIR 19.378 17.690 -1.688 YALOVA 78.565 82.857 4.292 KARABÜK 39.212 36.122 -3.090 KİLİS 19.201 19.351 150 OSMANİYE 63.213 63.006 -207 DÜZCE 85.707 81.541 -4.166 TOPLAM 16.968.248 16.182.292 -785.956

İSTİHDAM KAYBINDA SAĞLIK SEKTÖRÜ İLK SIRADA

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İstihdam kaybında insan sağlığı sektörü 134.226 kişiyle ilk sırayı aldı. Bu sektörü tekstil (94.636), eğitim (66.172), giyim (56.567), perakende ticaret (52.384), toptan ticaret (47.867), fabrikasyon metal ürünleri imalatı (36.355), gıda imalatı (31.430) sektörleri izledi.

Genel olarak sektörlerin çoğunda istihdam kaybı yaşanırken, bazı sektörlerde ise istihdam arttı. İstihdam artışı sağlayan sektörler arasında bina inşaatı 76.330 kişiyle ilk sırayı aldı. Ayrıca, binalarla ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi (52.110), konaklama (20.121) , bilgisayar programlama (12.375), seyahat acentesi tur operatörü (9.918) sektörlerinde de istihdam artışı sağlandı.

Faaliyet kollarına göre istihdam:

2022 Haziran 2023 Haziran Fark Bitkisel Ve Hayvansal Üretim İle Avcılık Ve İlgili Hizmet Faal. 126.945 120.036 -6.909 Ormancılık İle Endüstriyel Ve Yakacak Odun Üretimi 41.379 34.972 -6.407 Balıkçılık Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği 11.428 11.890 462 Kömür Ve Linyit Çıkartılması 40.150 39.569 -581 Ham Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarımı 2.105 2.218 113 Metal Cevherleri Madenciliği 36.135 32.491 -3.644 Diğer Madencilik Ve Taş Ocakçılığı 68.641 58.725 -9.916 Madenciliği Destekleyici Hizmet Faaliyetleri 12.900 12.726 -174 Gıda Ürünlerinin İmalatı 532.581 501.151 -31.430 İçeceklerin İmalatı 19.100 16.745 -2.355 Tütün Ürünleri İmalatı 7.007 6.184 -823 Tekstil Ürünlerinin İmalatı 505.282 410.646 -94.636 Giyim Eşyalarının İmalatı 731.258 674.691 -56.567 Deri Ve İlgili Ürünlerin İmalatı 76.875 74.818 -2.057 Ağaç, Ağaç Ür. Ve Mantar Ür.İmalatı (Mobilya Hariç); Saz, Saman Ve Benzeri Malzemelerden Örülerek Yapılan Eşyaların İmalatı 76.091 69.282 -6.809 Kağıt Ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı 76.904 68.672 -8.232 Kayıtlı Medyanın Basılması Ve Çoğaltılması 49.024 41.853 -7.171 Kok Kömürü Ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 9.610 8.892 -718 Kimyasalların Ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı 112.323 103.230 -9.093 Temel Eczacılık Ürünlerinin Ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı 39.026 38.618 -408 Kauçuk Ve Plastik Ürünlerin İmalatı 255.020 230.414 -24.606 Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı 248.219 220.632 -27.587 Ana Metal Sanayii 195.817 175.109 -20.708 Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç) 435.374 399.019 -36.355 Bilgisayarların, Elektronik Ve Optik Ürünlerin İmalatı 56.245 56.652 407 Elektrikli Teçhizat İmalatı 189.357 184.231 -5.126 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ve Ekipman İmalatı 215.916 207.139 -8.777 Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) Ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı 248.560 248.400 -160 Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı 84.495 89.865 5.370 Mobilya İmalatı 193.479 175.595 -17.884 Diğer İmalatlar 85.962 83.018 -2.944 Makine Ve Ekipmanların Kurulumu Ve Onarımı 166.723 162.117 -4.606 Elektrik, Gaz, Buhar Ve Havalandırma Sistemi Üretim Ve Dağıtımı 117.936 115.128 -2.808 Suyun Toplanması, Arıtılması Ve Dağıtılması 10.917 10.887 -30 Kanalizasyon 23.950 21.738 -2.212 Atığın Toplanması, Islahı Ve Bertarafı Faaliyetleri; Maddelerin Geri Kazanımı 90.576 85.152 -5.424 İyileştirme Faaliyetleri Ve Diğer Atık Yönetimi Hizmetleri 6.906 7.880 974 Bina İnşaatı 1.042.880 1.119.210 76.330 Bina Dışı Yapıların İnşaatı 319.453 309.670 -9.783 Özel İnşaat Faaliyetleri 298.840 291.145 -7.695 Motorlu Kara Taşıtlarının Ve Motosikletlerin Toptan Ve Perakende Ticareti İle Onarımı 264.378 255.032 -9.346 Toptan Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) 810.529 762.662 -47.867 Perakende Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) 1.541.190 1.488.806 -52.384 Kara Taşımacılığı Ve Boru Hattı Taşımacılığı 640.657 608.250 -32.407 Su Yolu Taşımacılığı 21.472 21.520 48 Hava Yolu Taşımacılığı 30.663 35.332 4.669 Taşımacılık İçin Depolama Ve Destekleyici Faaliyetler 309.166 297.617 -11.549 Posta Ve Kurye Faaliyetleri 74.804 72.948 -1.856 Konaklama 482.568 502.689 20.121 Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetleri 794.392 783.374 -11.018 Yayımcılık Faaliyetleri 26.251 25.217 -1.034 Sinema Filmi, Video Ve Televizyon Programları Yapımcılığı, Ses Kaydı Ve Müzik Yayımlama Faaliyetleri 18.934 17.708 -1.226 Programcılık Ve Yayıncılık Faaliyetleri 12.047 10.720 -1.327 Telekomünikasyon 29.545 27.432 -2.113 Bilgisayar Programlama, Danışmanlık Ve İlgili Faal. 153.146 165.521 12.375 Bilgi Hizmet Faaliyetleri 23.713 23.603 -110 Finansal Hizmet Faal. (Sigorta Ve Emeklilik Fonları Hariç) 88.688 85.411 -3.277 Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Fonları (Zorunlu Sosyal Güvenlik Hariç) 25.611 25.813 202 Finansal Hizmetler İle Sigorta Faaliyetleri İçin Yardımcı Faaliyetler 59.807 60.797 990 Gayrimenkul Faaliyetleri 171.467 156.964 -14.503 Hukuk Ve Muhasebe Faaliyetleri 171.631 153.909 -17.722 İdare Merkezi Faaliyetleri; İdari Danışmanlık Faaliyetleri 215.976 206.761 -9.215 Mimarlık Ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Test Ve Analiz Faal. 187.118 180.668 -6.450 Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri 17.324 17.745 421 Reklamcılık Ve Piyasa Araştırması 60.236 57.524 -2.712 Diğer Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler 51.553 51.430 -123 Veterinerlik Hizmetleri 11.588 11.446 -142 Kiralama Ve Leasing Faaliyetleri 27.822 27.218 -604 İstihdam Faaliyetleri 98.628 100.708 2.080 Seyahat Acentesi, Tur Operatörü Ve Diğer Rezervasyon Hizmetleri Ve İlgili Faal. 64.576 74.494 9.918 Güvenlik Ve Soruşturma Faaliyetleri 230.881 223.617 -7.264 Binalar İle İlgili Hizmetler Ve Çevre Düzenlemesi Faaliyetleri 490.811 542.921 52.110 Büro Yönetimi, Büro Destek Ve İş Destek Faaliyetleri 489.312 458.349 -30.963 Kamu Yönetimi Ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik 306.692 253.335 -53.357 Eğitim 687.758 621.586 -66.172 İnsan Sağlığı Hizmetleri 885.678 751.452 -134.226 Yatılı Bakım Faaliyetleri 50.280 46.732 -3.548 Barınacak Yer Sağlanmaksızın Verilen Sosyal Hizmetler 71.328 74.864 3.536 Yaratıcı Sanatlar, Gösteri Sanatları Ve Eğlence Faaliyetleri 15.114 13.912 -1.202 Kütüphaneler, Arşivler, Müzeler Ve Diğer Kültürel Faaliyetler 5.118 4.249 -869 Kumar Ve Müşterek Bahis Faaliyetleri 5.606 5.037 -569 Spor Faaliyetleri, Eğlence Ve Dinlence Faaliyetleri 58.965 59.419 454 Üye Olunan Kuruluşların Faaliyetleri 73.424 57.682 -15.742 Bilgisayarların, Kişisel Eşyaların Ve Ev Eşyalarının Onarımı 55.188 50.321 -4.867 Diğer Hizmet Faaliyetleri 127.950 128.205 255 Ev İçi Çalışan Personelin İşverenleri Olarak Hanehalklarının Faaliyetleri 16.908 22.148 5.240 Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak Üretilen Ayrım Yapılmamış Mal Ve Hizmetler 407 328 -79 Uluslararası Örgütler Ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri 4.822 4.525 -297 Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 Günden Fazla Çalışanlar 45.137 33.881 -11.256 Toplam 16.968.248 16.182.292 -785.956