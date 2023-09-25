İstihdam kan kaybediyor

Sigortalı çalışan sayısı azaldı
Şubat ayında meydana gelen depremden sonra başlayan istihdamdaki kan kaybı haziran ayında da devam etti. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerine göre, sigortalı çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre haziran ayında 786 bin kişi azaldı. En yüksek istihdam kaybı 218 bin kişiyle İstanbul'da yaşandı. Sağlık, eğitim, tekstil ve giyim sektörleri istihdam kaybında başı çekti. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl haziranda 31 milyon 409 bin, temmuzda 30 milyon 715 bin kişi olan toplam istihdam bu yılın aynı aylarında sırasıyla 31 milyon 674 bin ve 31 milyon 873 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise geçen yıl haziranda yüzde 9.7, temmuzda yüzde 10,6 iken bu yılın aynı aylarında sırasıyla yüzde 9.0 ve yüzde 9.7 olarak gerçekleşti. TÜİK’in istihdam verileri kayıtlı ve kayıt dışı çalışanlar ile kendi adına çalışanlar (esnaf) ve kamu çalışanlarını da kapsıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bir ay geriden gelen verilerine göre, haziran ayında toplam sigortalı çalışan sayısı 25 milyon 324 bin kişi. İşçi statüsünde çalışanların sayısı ise 18 milyon 556 bin kişi. Bunlardan stajyer, çırak, kursiyer gibi kişiler çıkartıldıktan sonra kalan 4a’lı (SSK) zorunlu sigortalı sayılarında bu yıl nisan ayından itibaren geçen yılın aynı ayına göre düşüş yaşanıyor.
Geçen yılın aynı ayına göre zorunlu sigortalı işçi sayısı ocak ayında 612.7 bin, şubat ayında 803.4 bin, mart ayında ise 600 bin kişi arttı. İzleyen aylardan itibaren ise düşmeye başladı. Zorunlu sigortalı işçi sayısı nisanda 404.5 bin, mayısta 765.9 bin, haziran ayında da 786 bin kişi azaldı.
Aylara göre 4a'lı zorunlu sigortalılar :
İSTİHDAM 75 İLDE AZALDI
Haziran ayı verilerine bakıldığında, deprem yaşanan illerdeki istihdam kaybının hala devam ettiği görülüyor. Depremden etkilenen 11 ildeki istihdam kaybı Hatay’da 34.037, Kahramanmaraş’ta 33.903, Malatya’da 20.423, Adana’da 12.384, Şanlıurfa’da 11.325, Elazığ’da 6.328, Gaziantep’te 4.676, Osmaniye’de 4.166, Diyarbakır’da 3.894, Adıyaman’da 217 oldu. Kilis’te ise istihdam 150 kişi arttı.
İstihdam kaybında ilk sırayı 218.862 kişiyle İstanbul aldı. Bu ilin ardından istihdam kaybında ilk sırada yer alan iller şöyle oldu: İzmir 59.522, Ankara 50.248, Bursa 50.065, Kocaeli 21.777. Toplam 75 ilde istihdam azalırken, 6 ilde arttı. İstihdamı artan iller şöyle: Antalya 36.996, Tekirdağ 24.623, Denizli 21.594, Muğla 7.443, Mersin 2.712, Nevşehir 2.
İllere göre istihdam:
İSTİHDAM KAYBINDA SAĞLIK SEKTÖRÜ İLK SIRADA
İstihdam kaybında insan sağlığı sektörü 134.226 kişiyle ilk sırayı aldı. Bu sektörü tekstil (94.636), eğitim (66.172), giyim (56.567), perakende ticaret (52.384), toptan ticaret (47.867), fabrikasyon metal ürünleri imalatı (36.355), gıda imalatı (31.430) sektörleri izledi.
Genel olarak sektörlerin çoğunda istihdam kaybı yaşanırken, bazı sektörlerde ise istihdam arttı. İstihdam artışı sağlayan sektörler arasında bina inşaatı 76.330 kişiyle ilk sırayı aldı. Ayrıca, binalarla ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi (52.110), konaklama (20.121) , bilgisayar programlama (12.375), seyahat acentesi tur operatörü (9.918) sektörlerinde de istihdam artışı sağlandı.
Faaliyet kollarına göre istihdam: