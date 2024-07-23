İş birliğiyle 600 milyon dolarlık yatırım

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RMS Capital Investment ortaklık yapısında, Reportage Properties %34, Mesa %33 ve Sabah Investment Group %33 paya sahip. Ortaklığın ilk projeleri, 2024 ve 2025 yıllarında Dubai, İstanbul ve Bakü’de hayata geçirilecek ve toplamda 600 milyon USD yatırım yapılacak. Finansman, ortaklar tarafından karşılanacak ve projelerin merkez yönetimi Dubai'den organize edilecek.

İmza töreninde yaptığı konuşmada MESA Holding CEO’su Mert Boysanoğlu, “MESA olarak 55 yıldır bu sektörde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok farklı sektörde hem yatırım hem üretim yapıyoruz. RMS aslında, global dünyada yatırım, özellikle de konut yatırımları yapmak isteyen bir grup olarak hayatına başladı. Bizim üç grup olarak bu yıl içerisinde yaklaşık 600 milyon dolarlık bir yatırım planımız var. İlki, Dubai’de bir proje ile başlayacak; sonrasında ise Türkiye ve Bakü’de devam edeceğiz. Bu grubun sadece bu bölgelerde iş yapmakla kalmayıp, daha global bir oyuncu olacağına tam inançla bu imzayı atıyorum.” yorumunda bulundu.

Reportage Properties Yönetici Direktörü Andrea Nucera, konuşmasında şunları dile getirdi: “Global bir gayrimenkul şirketi haline gelme vizyonumuz doğrultusunda, Türkiye'den MESA ve Azerbaycan'dan Sabah Investment Group gibi 2 dev gayrimenkul şirketi ile uluslararası bir iş birliğine imza atıyor ve RMS iş birliğini hayata geçiriyoruz. Gayrimenkulü mükemmellik, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik üzerinden yeniden tanımlayarak, gayrimenkul geliştirmede fark yaratmayı hedefliyoruz. Dünyanın önde gelen 3 gayrimenkul şirketi olarak kendi ajandamızda büyürken, RMS iş birliği ile potansiyellerimizi de arttıracağız.”

Sabah Investment Group CEO’su Orkhan Mustafayev, “Reportage, MESA ve Sabah arasındaki ortak girişim sadece bizim için değil, halihazırda faaliyet gösterdiğimiz pazarlar için de önemli bir an. Yıllar boyunca müşterilerimizle güvene dayalı önemli ilişkiler kurduk. Bu ortak girişim, müşterilerimize daha iyi fırsatlar sunmamız, itibarımızı artırmamız ve yeni, başarılı ortaklıklar kurmamız için bir başka kilometre taşı. RMS artık her üç ortak şirketin itibarını birleştiriyor ve müşterilerimiz bu ortak girişimin temsil ettiği birleşik güç merkezinden faydalanabilir.” diyerek iş birliklerinin öneminden bahsetti.