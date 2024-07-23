TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı
Samsun'da 3 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunun Samsun istikameti, trafiğe kapandı
Samsun'da 3 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza sonrası Samsun-Ordu kara yolunun Samsun istikameti, trafiğe kapandı.
DHA'nın haberine göre trafik akışı banketten sağlanırken, araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Terme ilçesi Sakarlı mevki Samsun-Ordu karayolunun 76'ncı kilometresinde meydana geldi.
Biri Ukrayna plakalı olan 3 TIR, birbirine girdi. Hasarlı kaza sonrası Samsun-Ordu kara yolunun Samsun istikameti, trafiğe kapandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Yolda uzun kuyruklar oluşurken, araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.
Trafik akışı banketten sağlanıyor.