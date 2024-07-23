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        Haberler Spor Futbol TFF açıkladı: MHK'nin yeni Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu! - Futbol Haberleri

        TFF açıkladı: MHK'nin yeni Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu!

        Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Dr. Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini duyurdu. Gündoğdu 2023'te 8 Mart Operasyonu'nu gerçekleştirmiş, aralarında Cüneyt Çakır'ın da bulunduğu 13 hakemi görevden uzaklaştırmıştı. Söz konusu hakemler Tahkim'in kararı bozmasıyla göreve dönmüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 13:45 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:57
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        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
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        TFF, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanını açıkladı. MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

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        İşte yapılan açıklama:

        Türkiye Futbol Federasyonu 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; Merkez Hakem Kurulu'na TFF Statüsü'nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına karar verilmiştir:

        Başkan:

        Dr. Ferhat Gündoğdu

        Üyeler:

        Ahmet Şahin

        Yunus Yıldırım

        Sebahattin Şahin

        Hikmet Öksüzoğlu

        Mustafa Kamil Abitoğlu

        İbrahim Çınar

        Ziya Çetin

        Ali Zağlı

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        Nihat Özdemir döneminde 19 Ekim 2021'de MHK başkanlığına getirilen Gündoğdu "8 Mart Operasyonu"nu gerçekleştirmiş aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un da bulunduğu 13 hakemi görevden uzaklaştırmıştı. Bu karar Tahkim Kurulu tarafından bozulmuştu.

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        8 MART'TA NE OLDU?

        2021-22 sezonu oynanırken TFF ve MHK, 8 Mart 2022'de tarihi bir karar alarak Süper Lig'de görev yapan 13 hakemi listeden çıkarmıştı. MHK, Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya'yı hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetleri göz önüne alınarak görevlendirmeme kararı almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 26 Mart 2022'de MHK'nin verdiği görevden alma kararını bozarak hakemlerin görevlerini iade etmişti. Yaşanan bu olay, TFF'de Nihat Özdemir yönetiminin de sonu olmuştu.

        RADİKAL KARARLAR

        * SÜPER LiG'DE 14 YABANCI OLACAK

        TFF, gelecek sezon 12'ye düşürülmesi planlanan yabancı sayısını 14 yaptı. Süper Lig'de A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken bunların 14'ü yabancı olabilecek. Müsabaka isim listesine en fazla 12 yabancı yazılabilecek. İlk 11'in hepsi yabancı olabilecek. Trendyol 1. Lig'de maç listesindeki 8 yabancının 6'sı sahada olabilecek.

        * ALTINTOP'UN YERİNE KAZANCI

        TFF toplantısında, Milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak Ceyhun Kazancı belirlendi. Kazancı daha önce Çaykur Rizespor genel sekreterliği ve Beşiktaş Kulübü genel müdürlüğünün ardından, aynı kulüpte sportif direktörlük görevini sürdürdü. Büyükekşi federasyonunda Hamit Altıntop iki yıl boyunca bu görevi üstlenmiş, ancak büyük eleştirilerin hedefi olmuştu.

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