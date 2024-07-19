İnanç Ergülen yazdı: TFF seçiminde kapalı oylama seyri değiştirdi! Alt liglerden gelen dip dalga Büyükekşi'yi yıktı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Seçim öncesinde rakibinin 2 katı imza toplayan ve sandığa net favori olarak giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi büyük bir hüsrana uğradı. Büyükekşi'ye imza vermesine rağmen kapalı oylamada kabinde karar değiştiren delegeler ile alt liglerden gelen dip dalga sonucu belirledi. Ankara'daki tarihi günde yaşananları Habertürk Spor Müdürü İnanç Ergülen kaleme aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.
Aslında çok sürpriz olan bir sonuç, bir başka deyişle "devrim" olarak nitelendirilebilecek bir gün yaşandı. Peki Ankara’da neler yaşandı? Kongrenin nabzı nasıl attı?
ANKARA'DA KONGRE GECEDEN BAŞLADI
Ankara kulislerinde önceki gece çok uzun sürdü. Kulüp başkanları ve delegelerin Türk futbolu adına sohbetlerine tanıklık ettik. Başkan adayların listelerinin de dillendirildiği gecenin ardından gözler artık olağan mali ve seçimli genel kurula çevrildi.
FIFA VE UEFA'DAN YAKIN TAKİP
Dikkat çekilmesi gereken bir başka anekdot ise TFF seçimini FIFA ve UEFA’dan 4 temsilcinin takip ediyor olmasıydı. Hatta İbrahim Hacıosmanoğlu, kongreye verilen öğle arası sırasında FIFA ve UEFA gözlemcileriyle tanıştı. Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunda demokrasi yok algısı yaratılmaya çalışılıyor" dedi. Yetkililerin "Sizin ikinci aday olmanız değerli" sözüne Hacıosmanoğlu'nun cevabı, "Demokrasi için buradayım" dedi.
BÜYÜKEKŞİ İMZALARDA ÖNDEYDİ AMA...
Sabah erken saatlerde başkan ve delegeler kongrenin düzenleneceği otele geldiler. Her iki başkan da gerekli ıslak imzaları topladı.
Büyükekşi’nin (160) sayısı Hacıosmanoğlu’na (72) göre farklı yüksekti.
11.00’da seçim startı verildi. Toplantı 261 delegenin imzasıyla açıldı.
İLK TARTIŞMA DİVAN BAŞKANLIĞINDA
İlk raunt tabii ki divan başkanlığı yani kongreyi kimin yöneteceği idi. Kongrede açık oylama yapılması kararı alındı.
İlk tartışma da burada yaşandı.
Büyükekşi’nin divan başkan adayı Mehmet Baykan, Hacıosmanoğlu’nun adayı ise Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak idi.
Yapılan açık oylamanın ardından Mehmet Baykan divan başkanlığına seçildi. İstanbulspor cephesinin itirazının ardından ikinci kez kalkan ellerin ardından 146 oyla Baykan divan başkanı oldu. Aradaki fark göz ile görülebilir şekildeydi. Bu oylama TFF başkanının Büyükekşi olacağı yönünde yorumlanmaya başlandı.
ALİ KOÇ'UN KONUŞMASI HAVAYI DEĞİŞTİRDİ
Bütün bunlar bir yana kongre kulislerinde Servet Yardımcı’nın TFF başkan adaylığından neden çekildiği de konuşulan ayrı bir konuydu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV’ye yaptığı açıklamada konuyla ilgili “İftira, şantaj, tehdit… Delegelerin iradesi gasp edilmiştir” ifadelerini kullandı.
Faaliyet raporunun ardından sadece 4 isim konuşmacı olarak divana başvuruda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un konuşmasında şu sözleri dikkat çekiciydi: “Görünen o ki, 300 kadar delegeyiz kimsenin konuşmaya niyeti yok, heyecanı yok, ihtiyacı yok. Bu da acı bir tablo.”
Kongrede bir küçük gerginlik de Ali Koç’un konuşması sırasında yaşandı.
"Sayın Büyükekşi, seçildiğiniz takdirde bu şekilde seçilmeniz vicdanınız hiç rahatsız etmiyor mu! Onurlu, haysiyetli hiç kimse bu şekilde aday olamaz. Bu ısrarın sebebini anlamakta zorlanıyorum" diyen Ali Koç'a, Mehmet Büyükekşi'den "Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz" sözleriyle tepki geldi. Bu tepki üzerine Ali Koç "Son cümlemi geri alıyorum. Özür dilerim. Siz devlet nezdinde yalan söyleyerek Riyad'dan tamamen benim sorumlu olduğumu söylediniz" dedi.
Ali Koç'un yaklaşık 22 dakika süren ve sadece Fenerbahçe için değil, diğer kulüpler adına da yaptığı konuşması rüzgarının yönünü değiştiren başka bir kongre anekdotlardan biriydi.
SARIALİOĞLU'NDAN BÜYÜKEKŞİ'YE TEPKİ
Kongreye damga vuran başka bir olay daha yaşandı. İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu kürsüye çıktığı sırada TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi salondan ayrıldı. İşte tam bu sırada aşağıdaki konuşmalar kongre salonunda yankılandı:
E.S: Kaçma başkan, dinle. Niye dinlemiyorsun?
M.B: Lavaboya gidiyorum.
E.S: Şimdi mi geldi aklına.
FENERBAHÇE BOŞ OY VERDİ, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR, "HACIOSMANOĞLU" DEDİ
Konuşmaların ardından TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
Daha sonra 7 sandıkta oy verme işlemi başladı. Ancak bu kez oylama açık değil seçim kabinde kapalı bir şekilde gerçekleşecekti. Fenerbahçe hiçbir adayı desteklemedi. Beşiktaş ve Trabzonspor'un adayı ise net olarak Hacıosmanoğlu'ydu.
Galatasaray'ın oyları ise merak konusuydu. Çünkü Mehmet Büyükekşi'nin geçen dönem yönetim kurulunda yer alan Yusuf Günay bu kez liste dışındaydı...
6. SANDIKTAKİ DİP DALGA BÜYÜKEKŞİ'Yİ YIKTI
İlk sonuçlara göre Büyükekşi 4-5 oy farkla seçimi önde götürüyordu. Oy sayımı sırasında seçimin seyrini değiştiren 6 numaralı sandık oldu. 6 numaralı sandıkta 3. lig başkan ve delegeleri yer alıyordu. 6. sandıkta sonuçlar 38'e 21 Hacıosmanoğlu lehine çıktı. Bu fark "2. ve 3. Lig'lerin gelirlerinin artırılacak olması" şekline yorumlandı. Büyükekşi’nin kurmaylarının yaptığı itirazlar sonucu değiştirmedi; 281 delegenin 7 sandıkta oy kullandığı ve 18 oyun geçersiz sayıldığı seçimin sonunda İbrahim Hacıosmanoğlu, Büyükekşi'nin topladığı 129 oya karşı 134 oyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçildi.
31 DELEGE KABİNDE KARARINI DEĞİŞTİRDİ
Adaylıklar için Büyükekşi'ye 160, Hacıosmanoğlu'na ise 72 geçerli imza verilmişti. Yani Büyükekşi'ye imza verenlerden 31 delege desteğini çekti. Açık oylamada rengini belli etmeyen delegeler Büyükekşi'ye tepkisini kapalı oylamada göstermesi dikkat çekti.
BÜYÜKEKŞİ'NİN ÖZBEK'LE DİYALOĞU DİKKAT ÇEKTİ
Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin seçim zaferini kutladığı sırada kongre salonunda objektiflere bir görüntü takıldı. Mehmet Büyükekşi elindeki sandık sonuçlarını Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e gösterirken ikili arasında dikkatleri çeken bir konuşma yaşandı...
İşte Ankara'da oldukça uzun geçen bir seçim böyle tamamlandı. Yeni başkan Hacıosmanoğlu'nun ilk mesajı ile TFF kurullara oldu: Derhal istifa edin!