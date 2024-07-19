İnanç Ergülen yazdı: TFF seçiminde kapalı oylama seyri değiştirdi! Alt liglerden gelen dip dalga Büyükekşi'yi yıktı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

Aslında çok sürpriz olan bir sonuç, bir başka deyişle "devrim" olarak nitelendirilebilecek bir gün yaşandı. Peki Ankara’da neler yaşandı? Kongrenin nabzı nasıl attı?

Ankara kulislerinde önceki gece çok uzun sürdü. Kulüp başkanları ve delegelerin Türk futbolu adına sohbetlerine tanıklık ettik. Başkan adayların listelerinin de dillendirildiği gecenin ardından gözler artık olağan mali ve seçimli genel kurula çevrildi.

Dikkat çekilmesi gereken bir başka anekdot ise TFF seçimini FIFA ve UEFA’dan 4 temsilcinin takip ediyor olmasıydı. Hatta İbrahim Hacıosmanoğlu, kongreye verilen öğle arası sırasında FIFA ve UEFA gözlemcileriyle tanıştı. Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunda demokrasi yok algısı yaratılmaya çalışılıyor" dedi. Yetkililerin "Sizin ikinci aday olmanız değerli" sözüne Hacıosmanoğlu'nun cevabı, "Demokrasi için buradayım" dedi.

Sabah erken saatlerde başkan ve delegeler kongrenin düzenleneceği otele geldiler. Her iki başkan da gerekli ıslak imzaları topladı.

Yapılan açık oylamanın ardından Mehmet Baykan divan başkanlığına seçildi. İstanbulspor cephesinin itirazının ardından ikinci kez kalkan ellerin ardından 146 oyla Baykan divan başkanı oldu. Aradaki fark göz ile görülebilir şekildeydi. Bu oylama TFF başkanının Büyükekşi olacağı yönünde yorumlanmaya başlandı.

İlk raunt tabii ki divan başkanlığı yani kongreyi kimin yöneteceği idi. Kongrede açık oylama yapılması kararı alındı.

ALİ KOÇ'UN KONUŞMASI HAVAYI DEĞİŞTİRDİ

Bütün bunlar bir yana kongre kulislerinde Servet Yardımcı’nın TFF başkan adaylığından neden çekildiği de konuşulan ayrı bir konuydu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV’ye yaptığı açıklamada konuyla ilgili “İftira, şantaj, tehdit… Delegelerin iradesi gasp edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Faaliyet raporunun ardından sadece 4 isim konuşmacı olarak divana başvuruda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un konuşmasında şu sözleri dikkat çekiciydi: “Görünen o ki, 300 kadar delegeyiz kimsenin konuşmaya niyeti yok, heyecanı yok, ihtiyacı yok. Bu da acı bir tablo.”

Kongrede bir küçük gerginlik de Ali Koç’un konuşması sırasında yaşandı.

"Sayın Büyükekşi, seçildiğiniz takdirde bu şekilde seçilmeniz vicdanınız hiç rahatsız etmiyor mu! Onurlu, haysiyetli hiç kimse bu şekilde aday olamaz. Bu ısrarın sebebini anlamakta zorlanıyorum" diyen Ali Koç'a, Mehmet Büyükekşi'den "Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz" sözleriyle tepki geldi. Bu tepki üzerine Ali Koç "Son cümlemi geri alıyorum. Özür dilerim. Siz devlet nezdinde yalan söyleyerek Riyad'dan tamamen benim sorumlu olduğumu söylediniz" dedi.

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Ali Koç'un yaklaşık 22 dakika süren ve sadece Fenerbahçe için değil, diğer kulüpler adına da yaptığı konuşması rüzgarının yönünü değiştiren başka bir kongre anekdotlardan biriydi.