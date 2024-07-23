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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Anne kız salça yaparken öldü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Anne kız salça yaparken akıma kapılarak öldü!

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, evlerinin damında domates salçası yaparken elektrik akımına kapılan, 50 yaşındaki Zehra Elesli ile onu kurtarmak isteyen 15 yaşındaki kızı Hatun Elesli, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:28 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:15
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        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
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        Şanlıurfa'da edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Akçalı Mahallesi'nde meydana geldi.

        ÖNCE ANNE AKIMA KAPILDI

        DHA'da yer alan habere göre evlerinin damında, makineyle domates salçası hazırlayan Zehra Elesli (50), yanından geçen kabloyla temas edince akıma kapılıp yere yığıldı.

        Onu kurtarmak isteyen yanındaki kızı Hatun Elesli de akıma kapıldı. Anne ve kızının çığlıklarını duyan yakınları yardıma koştu.

        İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

        Elektrik kesildikten sonra Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Zehra ve Hatun Elesli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Zehra Elesli ve kızı Hatun Elesli'nin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Morga giden yakınları olayın nasıl olduğunu görmediklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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