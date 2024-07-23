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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da 4 fabrikada yangın! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Bursa'da yan yana 7 fabrikaya sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 7 fabrikaya sıçradı. Alevler 3 saat sonra kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 10:18 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:59
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        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, bölgedeki 7 fabrikaya sıçradı. Kentin, Yıldırım ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sonucunda alevler 3 saat sonra kontrol altına alındı.

        DHA'nın haberine göre itfaiye ekiplerinin alevlere köpükle de müdahale ettiği yangının, geri dönüşüm tesisinde çıkıp, yakındaki kağıt-elyaf fabrikası ile strafor ve tekstil dokuma fabrikalarına sıçradığı belirtildi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığı, yangını gece görüşlü termal kameralı drondan alınan olay yerin görüntüsü ile de takip etti. Bu arada, yangının çıktığı Vakıf Mahallesi'ne gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmaları yerinde takip etti.

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        VALİ DEMİRTAŞ: YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bölgede incelemelerde bulundu ve açıklama yaptı.

        Yangının 3 saatte kontrol altına alındığını açıklayan Vali Demirtaş, "Şu an 7 fabrikada yangın meydana geldi ve 4'ünde ciddi hasar var. Yangının çıkış sebebini tam bilemiyoruz. Arkadaşlarımız inceliyorlar. İtfaiye raporu çıktıktan sonra bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Hiç kimsenin canına zarar gelmedi. Yangın 4 fabrikada etkili oldu. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İtfaiye, orman teşkilatı ve emniyetin TOMA'ları birlikte çalışıyor. Ciddi bir sıkıntı kalmadı diye düşünebiliriz. Kimsenin burnu kanamadı. Sadece bir tane itfaiye eri dumandan etkilendi. Onu da hastaneye sevk ettik. Çok şükür, ciddi bir sıkıntımız yok. Hasar gören yerler; strafor, geri dönüşüm ve tekstil fabrikaları. Etraftaki evlere yangının yansımaması için tedbirlerimizi aldık. Şu an itfaiyenin tamamı buradalar. 400'ün üzerinde personelimiz çalışıyorlar. Yangın büyüktü ve çok şükür arkadaşlarımız büyük bir gayret gösterdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şu an evlerle ilgili ciddi bir sıkıntımız yok" dedi.

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        #son dakika
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