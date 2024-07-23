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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez kutlamada, Ben Affleck iş başında - magazin haberleri

        Jennifer Lopez kutlamada, Ben Affleck iş başında

        Boşanma aşamasında oldukları söylentileri arasında Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ayrı ayrı görüntü vermeyi sürdürüyor. Lopez'in 55'inci doğum günü için düzenlediği çılgın partiye katılmayan Affleck, tek başına fotoğraflandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 14:48 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:48
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          Jennifer Lopez çılgın kutlamada, Ben Affleck iş başında! Boşanma aşamasında oldukları düşünülen çift, bir süredir ayrı ayrı görüntü vermeyi sürdürüyor.

          Jennifer Lopez'in 55'inci yaş günü için önceki gün düzenlediği çılgın partiye katılmayan Ben Affleck, aynı gün yine tek başına görüntülendi.

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          51 yaşındaki oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, günü Los Angeles'taki ofis binasına bir toplantı için girerken fotoğraflandı.

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          DİZİ TEMALI PARTİ

          Jennifer Lopez, aynı gün Hamptons'ta 'Bridgerton' dizisi temalı bir parti düzenledi. Partiye katılan herkes, dönem kostümleri giydi.

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          Başta Jennifer Lopez'in annesi Guadalupe Rodriguez olmak üzere yeğenleri, kardeşleri ile diğer konuklar geçmiş yüzyılın kıyafetleri içinde katıldı partiye.

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          Jennifer Lopez, partide konuklarına bir de sürpriz hazırladı. Evinin bahçesinde yine geçmişi anımsatan atlı bir araba yer aldı. Dileyen konuklar, bu arabayla tur bile attı.

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          Ünlü yıldızın doğum günü kutlaması bu özel partiyle sınırlı kalmadı. Jennifer Lopez, dün de annesi ve arkadaşlarının katılımıyla öğle yemeği yedi.

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          Jennifer Lopez, kendisi için hazırlanan doğum günü masasına yakınlarıyla birlikte oturdu.
          Eğlenceli öğle yemeği tam 3 saat sürdü.

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          Jennifer Lopez'in öğle yemekli kutlamasında eski eşi Marc Anthony'den dünyaya gelen ikizleri Max ve Emme de onunla birlikteydi.

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          EVLERİNİ SATIŞA ÇIKARDILAR

          17 yıl sonra ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı veren Jennifer Lopez ve Ben Affleck ikilisi, araya giren başka eşler ve çocuklardan sonra 2021'de yeniden sevgili oldu.

          Çift, 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girdi ve o günden bu yana her adımları takip edildi.

          Ancak 'Bennifer' ikilisinin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Çiftin ayrıldığı, evlerini ayırdığı konuşulmaya başlandı. Hatta birlikte aldıkları ve birlikte yaşadıkları 60 milyon dolarlık malikaneyi satışa çıkardıkları öğrenildi.

          İkili, en son ikinci evlilik yıl dönümünü de ayrı geçirdi ve herhangi bir kutlama mesajı paylaşmadı.

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