Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor

        Fenerbahçe'de yaz döneminin en önemli parçası tamamlanmak üzere! Sevilla'da forma giyen Faslı santrafor Youssef En-Nesyri'nin yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sevilla, Faslı forvet için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 14:24 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yaz döneminin en önemli parçası tamamlanmak üzere. İspanya LaLiga takımı Sevilla'da forma giyen Faslı santrafor Youssef En-Nesyri'nin yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

        • 2

          Faslı golcü, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Lugano ile oynayacağı rövanş maçında kadroda yer alabilecek.

        • 3

          İspanyol ekibi resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; takımın sezon öncesi çalışmalarının sürdüğü belirtilirken; En-Nesyri'nin takımdan ayrılacağı için antrenmanda yer almadığı açıklanmıştı.

        • 4

          Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri ile kişisel şartlarda anlaştı ve uçuş + sağlık kontrolü için rezervasyonu yaptı. Sevilla, Faslı forvet için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret alacak.

        • 5

          Fenerbahçe, En-Nesyri’yi 17 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama transfer ederse, Süper Lig tarihindeki en pahalı transferi olacak. 2000/01 sezonunda Galatasaray’ın Porto’dan 17 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Jardel, bir Süper Lig kulübünün en pahalı transferi olmuştu.

        • 6

          Geçen sezonu 41 maçta 20 gol ve 3 asist ile tamamlayan Faslı oyuncunun normal sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Fas Milli Takımı ile 73 maça çıkan golcü oyuncu, 20 kez rakip fileleri havalandırdı.

        • 7

          1.92 m boyunda olan En-Nesyri, hava toplarında ve fiziksel mücadelelerde öne çıkıyor. Ayrıca hızlı koşuları ve savunma arkasına yaptığı derinlemesine koşularla rakip savunmaları zor durumda bırakabiliyor. Yüksek boyu ve güçlü zıplama yeteneği sayesinde hava toplarında oldukça etkili olabiliyor.

        • 8

          Özellikle duran toplarda ve ortalarda sıkça gol aranan bir golcü özelliği taşıyor. Sert şutları ile bilinen En-Nesyri, forvet pozisyonunda çeşitli rolleri üstlenebiliyor. Hem merkez forvet olarak hem de kanat forvet olarak oynayabiliyor.

        • 9

          En-Nesyri, kariyerine Fas'ın Mohammed VI Futbol Akademisi'nde başladı. 2015 yılında İspanyol kulübü Málaga'ya transfer oldu ve burada ilk olarak B takımında oynadı, kısa süre sonra A takıma yükseldi.

        • 10

          Málaga formasıyla 41 maçta 5 gol kaydetti. 2018 yılında 6 milyon € karşılığında CD Leganés'e transfer olan En-Nesyri, burada daha fazla forma şansı buldu ve başarılı performanslar sergiledi. Leganés formasıyla 53 maçta 15 gol attı.

        • 11

          2020 yılında 20 milyon € karşılığında Sevilla'ya transfer olan En-Nesyri, burada kariyerinin en parlak dönemini yaşamaya başladı. Sevilla formasıyla 2020-2024 yılları arasında 196 maçta 73 gol ve 7 asist yapmayı başardı.

        • 12
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı
        TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Bilim insanları tespit etti! Geyik değil, şempanze muhabbeti
        Bilim insanları tespit etti! Geyik değil, şempanze muhabbeti
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        Habertürk Anasayfa