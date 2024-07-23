İYİ VE KÖTÜ HABERLER

Gelecekte iklim değişikliğiyle ilgili hem kötü hem de iyi haberler var. Kötü haber şu ki, karbon yakmaya devam ettiğimiz sürece iklim daha da ısınmaya devam edecek. İyi haber ise, modern yaşamın ürün ve hizmetlerine güç sağlamak için karbon yakmak yerine güneş ve rüzgar enerjisi gibi temiz enerjiyi ikame edebileceğimizdir.