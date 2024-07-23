Kesilen ağaç, elektrik hattı üzerinde asılı kaldı!
İstanbul Avcılar'da bir bölümü kesilen ağaç, elektrik hattı üzerinde asılı kaldı. Ortaya çıkan görüntü ise şaşkına çevirdi
Avcılar'da mahalle sakinleri tarafından bir bölümü kesilen ağaç, elektrik hattı üzerinde asılı kaldı.
DHA'nın haberine göre olayda mahalle sakinleri, kısmen kuruyan ağacın bir bölümünü kesti.
ELEKTRİK HATTI ZARAR GÖRMEDİ
İstenen yöne düşmesi için ip bağlanan ağacın oldukça büyük bölümü elektrik tellerinin üzerinde asılı kaldı.
Olayda elektrik hattı zarar görmezken, belediye ekipleri asılı kalan ağacı kontrollü bir şekilde yere düşmesini sağladı.