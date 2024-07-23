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        Haberler Magazin Rus moto vlogger Tatyana Ozolina'nın trajik ölümü

        Rus moto vlogger Tatyana Ozolina'nın trajik ölümü

        Rus moto vlogger Tatyana Ivanovna Ozolina, Türkiye turu kapsamında geldiği Muğla'da başka bir motosikletle çarpışarak 38 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 14:06 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:12
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          Rus Youtuber ve moto vlogger Tatyana Ivanovna Ozolina, geçtiğimiz günlerdir Türkiye turu kapsamında Muğla'ya gelmişti.

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          Milas - Söke yolunda seyir halinde olan 38 yaşındaki fenomen başka bir motosikletle çarpışarak trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

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          Tatyana Ivanovna Ozolina ile Onur Obut adındaki moto vlogger'ın motosikletleri Sarıçay Köprüsü üzerinde çarpıştı. Motosikletlerin 3 kişi oldukları ve Aynı grupta yer alan diğer motosiklet ise kazaya karışmadı. Çarpışma sonucu Onur Obut ağır yaralanarak Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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          Tatyana Ivanovna Ozolina ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fenomenin bu trajik kazada yaşamını yitirmesi, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

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          Motorsikletlere olan tutkusuyla tanınan Tatyana Ivanovna Ozolina'nın TikTok'ta 5, YouTube da ise 2 milyon takipçisi bulunuyordu.

          Fotoğraflar: Instagram

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