Rus moto vlogger Tatyana Ozolina'nın trajik ölümü
Rus moto vlogger Tatyana Ivanovna Ozolina, Türkiye turu kapsamında geldiği Muğla'da başka bir motosikletle çarpışarak 38 yaşında hayatını kaybetti
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Rus Youtuber ve moto vlogger Tatyana Ivanovna Ozolina, geçtiğimiz günlerdir Türkiye turu kapsamında Muğla'ya gelmişti.
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Milas - Söke yolunda seyir halinde olan 38 yaşındaki fenomen başka bir motosikletle çarpışarak trajik bir şekilde hayatını kaybetti.
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Tatyana Ivanovna Ozolina ile Onur Obut adındaki moto vlogger'ın motosikletleri Sarıçay Köprüsü üzerinde çarpıştı. Motosikletlerin 3 kişi oldukları ve Aynı grupta yer alan diğer motosiklet ise kazaya karışmadı. Çarpışma sonucu Onur Obut ağır yaralanarak Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Tatyana Ivanovna Ozolina ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fenomenin bu trajik kazada yaşamını yitirmesi, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.
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Motorsikletlere olan tutkusuyla tanınan Tatyana Ivanovna Ozolina'nın TikTok'ta 5, YouTube da ise 2 milyon takipçisi bulunuyordu.
Fotoğraflar: Instagram