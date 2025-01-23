Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan askerlik çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız askeri personeline hitaben yaptığı konuşmada daha fazla gencin orduya katılması gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Batı Fransa'daki Ordu Dijital ve Siber Destek Komutanlığı'nda yaptığı konuşmada, Avrupa hükümetlerini savunma harcamalarını artırmaya çağırdı.

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Fransız ordusunu güçlendirmek için gençlere çağrıda bulunan Macron, zorunlu askerlik hizmetini geri getirmek istemediğini, ancak daha fazla gencin orduya katılmak için gönüllü olmasını istediğini belirtti.

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Macron, hükümet ve silahlı kuvvetlerden Mayıs ayına kadar ihtiyaç durumunda daha fazla genç gönüllünün nasıl seferber edilebileceğiyle ilgili ayrıntılı teklifler hazırlamalarını istedi.

Fransa, 2024-2030 askeri programlama yasasına uygun olarak, 2030 yılına kadar 210 bin aktif asker ve 80 bin yedek askere sahip olmayı hedefliyor.

Macron, Temmuz ayında kabul edilen yasanın silahlı kuvvetler için 413,3 milyar euroluk bir bütçe belirlediğini ve "her yedek asker için iki aktif silahlı kuvvetler üyesi sağladığını" söyledi.